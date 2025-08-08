Suscripción

sport

Directos

Fútbol Internacional

Debut soñado de Estevao con el Chelsea

El futbolista brasileño marcó su primer gol con los ingleses a los 21 minutos de saltar al campo

Estevao, en su debut con el Chelsea

Estevao, en su debut con el Chelsea / X

EFE

Madrid

El extremo brasileño Estevao, fichado por el Chelsea al Palmeiras, debutó este viernes con el conjunto londinense y marcó un gol a los 21 minutos de su estreno en la victoria por 2-0 sobre el Bayer Leverkusen, cerrada con un nuevo tanto de su compatriota Joao Pedro, también incorporado este verano.

Estevao, de 18 años, partió desde el once titular de Enzo Maresca con el vigente campeón del Mundial de Clubes.

Precisamente, el último encuentro del extremo con el Palmeiras fue en los cuartos de final de ese torneo contra su futuro club, cuando perdió por 2-1.

Noticias relacionadas y más

El duelo de este viernes fue el primer partido del Chelsea desde su victoria en la final del Mundial ante el París Saint Germain, el pasado 13 de julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas