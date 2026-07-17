El debut de Lewandowski deberá seguir esperando: el partido quedó suspendido por incendios en Canadá

Lewandowski ya es nuevo jugador del Chicago Fire. El delantero polaco de 37 años fue presentado este martes, dos días antes del regreso de la MLS. Pese al poco tiempo que llevaba en el club, se rumoreaba que el jugador podría debutar el jueves, pues el fútbol de clubes ya ha vuelto en Estados Unidos, en un partido en casa contra el Vancouver Whitecaps a las 2:30 de la madrugada, hora española.

Finalmente, el debut del ya exjugador del Barça deberá esperar, pero no porque su entrenador haya decidido no ponerlo, o porque haya sentido molestias físicas: el partido se ha suspendido debido a los incendios forestales que actualmente devastan Canadá. Actualmente, hay 858 activos, varios de ellos en la zona cercana a la frontera con Estados Unidos.

Esto está provocando una terrible calidad del aire en distintas ciudades estadounidenses, entre las cuales se encuentra Chicago. La ciudad ha quedado cubierta de una neblina que deja una visibilidad bastante mala y salir a la calle puede suponer un serio problema para personas mayores o con problemas respiratorios, por lo que la MLS no ha querido correr riesgos innecesarios y ha optado por aplazar el encuentro, que finalmente se disputará el 6 de octubre. Esto también preocupa mucho en Nueva York, ciudad afectada en la que el domingo se jugará la Final del Mundial.

Más allá del debut de Lewandowski, el partido tenía otro gran aliciente para los espectadores: el enfrentamiento nos dejaba un reencuentro entre dos viejos conocidos, pues Vancouver Whitecaps es el equipo en el que juega Thomas Müller, compañero del delantero polaco en el Bayern de Múnich entre 2014 y 2022.

Müller y Lewandowski, una dupla exitosa / AGENCIAS

Todo estaba preparado para la llegada de Lewandowski, incluso se había organizado un concierto de la banda Two Friends, pero finalmente los 40.000 espectadores deberán esperar para ver a la nueva estrella de su club en acción. Por suerte, la espera no se les hará larga, ya que el miércoles por la tarde, hora estadounidense, su equipo se enfrentará al Inter de Miami, en un partido en el cual no se espera la presencia de Messi, quien estará de vacaciones tras el Mundial.

Lewandowski llega a un Chicago Fire que va en tercera posición de la conferencia este con 26 puntos en 14 jornadas. El polaco compartirá equipo con el que actualmente es el máximo goleador de la MLS: el belga Hugo Cuypers, que ha marcado 13 goles en apenas 11 partidos disputados.

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Para lo que sí que deberán esperar los aficionados del Chicago Fire es para ver a Lewandowski en acción en el Soldier Field, su estadio, pues esto no se dará hasta el 1 de agosto a las 21:30 hora local, madrugada del día 2 en España.