Debacle Mourinho: eliminado de la Copa ante el Oporto

El Oporto consiguió clasificarse a la semifinal de la Copa de Portugal tras imponerse este miércoles ante el Benfica por 1 a 0 con gol del polaco Jan Bednarek, en el Estadio do Dragao.

El clásico del fútbol portugués se decantó por los dragones azules, el primer clasificado de la liga portuguesa, eliminando a las águilas de José Mourinho, tercer clasificado.

El Benfica que quiso aferrarse a la Copa después de la derrota que sufrieron en la Allianz Cup ante el SC Braga, recién eliminado por el Fafe, tampoco ha podido superar al Porto, tras las numerosas ocasiones de las que han gozado durante todo el partido.

Era en el minuto 16 cuando el jugador español Gabriel Veiga sacó un corner y el balón llegó a la cabeza de Jan Bednarek, que anotó con un preciso remate desde cerca del punto de penalti por la izquierda de la portería del ucraniano Anatoly Trubin.

El final de la primera parte estuvo marcado por la lesión del jugador colombiano Richard Rios (Benfica) que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla debido a unos problemas físicos en el brazo derecho, a la espera de conocer el alcance de la lesión, por lo que Mourinho se vio obligado a realizar un cambio precipitado

Durante la segunda parte, el Benfica gozó de numerosas ocasiones del jugador neerlandés Sidny Lopes y las del portugués Tomas Araujo pero tanto la defensa como el portero ucraniano han impedido que la bola entrara en la portería.

El Porto se une a los ya clasificados Fafe y Torreense a la espera de conocer el último clasificado que saldrá del encuentro entre el Sporting y el AVS que se disputa el próximo tres de febrero.