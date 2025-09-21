Davide Ancelotti salva el puesto

Botafogo, con un jugador menos, venció este sábado por 1-0 al Atlético Mineiro, un resultado que le permite al entrenador italiano Davide Ancelotti respirar por una fecha más.

Con un gol del uruguayo Santiago Rodríguez a los 48 minutos, el equipo carioca se sacudió un primer tiempo malo, que careció de tiros al arco y desbordó de faltas.

Tanto que, sobre el final del primer tiempo, Botafogo sufrió la expulsión del atacante español Chris Ramos por un codazo a la cara de Igor Gomes.

Incluso con diez jugadores, pudo cuidarse durante los últimos 45 minutos y evitó el empate del Mineiro, que luchó hasta último momento.

El técnico, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llegó en julio para encauzar al equipo en el rumbo victorioso de la temporada pasada. Pero por el momento no ha encontrando el método y la hinchada se lo hizo saber en el partido anterior.

Gritos como “fuera, Ancelotti” y “equipo sinvergüenza” pudieron escucharse desde las plateas en el duelo que el Fogão terminó empatando 3-3 contra el Mirassol a mitad de semana por una fecha atrasada del Brasileirão.

El primer tiempo estuvo bajo control de Botafogo con tres goles que hicieron que se vaya al entretiempo tranquilo. Sin embargo, la caída en la segunda mitad hizo que el encuentro termine en tablas, luego de tres tantos seguidos de Mirassol.

Las esperanzas en torno a un Ancelotti redentor, que libera al Botafogo del rumbo gris que atravesó este año, parecen evaporarse de a poco, a la espera de unos resultados que hasta ahora no han llegado.

Sin embargo, los jugadores le mostraron su apoyo este sábado y, tras el gol, lo rodearon con un abrazo y celebraron junto a él.

Con este resultado, Botafogo se acomoda temporalmente en el cuarto puesto de la clasificación mientras que el Mineiro quedó momentáneamente decimotercero.