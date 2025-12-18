Davide Ancelotti renuncia al Botafogo

Cinco meses después de su nombramiento, Davide Ancelotti decidió dejar su cargo como técnico del Botafogo de cara al próximo Brasileirao. El italiano, que vivía su primera aventura al frente de un proyecto, y realizó un gran trabajo en el club albinegro, renuncia al año de contrato firmado hasta 2026.

"El Botafogo informa que Davide Ancelotti ya no es el entrenador del primer equipo. El preparador físico Luca Guerra y los ayudantes Luis Tevenet y Andrew Mangan también abandonan el club. La decisión se tomó tras las reuniones celebradas este miércoles. El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia albinegra. El Botafogo le desea éxito en sus futuros retos. La nueva comisión técnica se anunciará en breve", comunicó la entidad de Río de Janeiro.

Según apuntan varios medios locales, la desvinculación del hijo del actual seleccionador de Brasil se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo. Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañaban a Davide.

Esta razón habría precipitado la rescisión del contrato de este miembro por parte de la comisión directiva de la SAF, algo que resultó inaceptable para el técnico italiano, quien optó por presentar su renuncia. Davide Ancelotti deja su cargo en Botafogo con un balance de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas en 32 partidos jugados.

Bajo su mando, Botafogo logró revertir un inicio de año irregular hasta alcanzar la sexta posición del Brasileirao, asegurando una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores.