Davide Ancelotti empieza por todo lo alto en Francia: el Lille es líder de la Ligue 1

Corren momentos felices para los aficionados del Lille. Pese a la derrota en Champions en casa contra el Betis, la victoria por 2 goles a 0 contra el Troyes les sitúa actualmente como líderes de la Ligue 1 con 10 puntos, siendo un empate contra el PSG el único encuentro que no han ganado en el campeonato doméstico.

El Lille no es un equipo que cuente con grandes estrellas, es más, sus dos jugadores más prometedores, Bouaddi y Matías Fernández-Pardo, han abandonado el equipo este verano, pero esto no parece estar siendo un impedimento para el equipo del norte de Francia.

El artífice de este gran inicio de temporada está siendo un técnico de apenas 37 años y que vive su segunda etapa como primer entrenador de un equipo tras un paso irregular por Botafogo: hablamos de Davide Ancelotti. El italiano, hijo del actual seleccionador de Brasil, llegó al equipo este verano tras la marcha de Bruno Génésio.

El presidente del Lille, Olivier Létang, confió en Ancelotti para ser el nuevo dueño del banquillo. Ambos ya se conocían, pues coincidieron hace más de 10 años en el PSG, cuando Létang era director deportivo del conjunto parisino y Davide el preparador físico.

Carlo y Davide van de la mano: "Mi padre me llama después de cada partido"

La conexión entre Carlo Ancelotti y su hijo es más que conocida: desde su etapa en el PSG, Davide ha formado parte de los grupos de trabajo en todos los equipos en los que ha estado su padre. Empezó como preparador físico en París y en Madrid, y fue entrenador asistente en el Bayern, el Nápoles, el Everton, en el Madrid en la segunda etapa de 'Carletto' y en la selección brasileña. Davide dejó este puesto tras el Mundial para vivir su primera experiencia como dueño en un banquillo de Europa.

Carlo Ancelotti, junto a su hijo Davide, en el banquillo del Sánchez Pizjuán. / RAÚL CARO / EFE

Vista la estrecha relación entre ambos, no sorprenden las declaraciones que dio tras la última victoria ante el Troyes: "Mi padre me llama después de cada partido para analizarlo, es la rutina". Algunos aficionados bromean con que padre e hijo se han intercambiado los roles, y ahora es Carlo el asistente de Davide.

En sus próximos dos partidos, el Lille se enfrentará al Niza fuera de casa, actualmente colista, y en su campo contra Le Havre, quien ha sumado dos puntos hasta ahora, con lo que, si mantienen el nivel, es muy probable que el Lille se marche como líder al parón de selecciones.