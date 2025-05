David Suárez, del Melilla al Botev Vratsa: "En Bulgaria los partidos parecen un combate de boxeo"

Las oportunidades surgen muchas veces de donde menos te lo esperas. También en el mundo del fútbol. Un claro ejemplo de ello es la trayectoria de David Suárez (Las Palmas, 2000), mediocentro de 24 años que decidió dar un salto en su carrera y probar suerte en la liga de Bulgaria. Procedente del UD Melilla de Primera RFEF y tras pasar por el Arenteiro y el filial del Dépor, el futbolista canario fichó el pasado verano por el Botev, un equipo humilde de la ciudad de Vratsa, al norte de la capital Sofía.

Su objetivo no era otro que jugar en Primera División y apostó por marcharse a la efbet Liga, donde se ha convertido en el español con más minutos del campeonato. Líder de la sala de máquinas del Botev, David Suárez explica en SPORT su nueva vida en Vratsa y analiza las diferencias entre el fútbol búlgaro y el fútbol español.

Pregunta: ¿Por qué decides marchar a Bulgaria? ¿Qué te hace tomar esa decisión?

Respuesta: El mercado que tenía era de equipos de Primera RFEF. Al haber descendido con el Melilla, eran equipos de aspiraciones más bajas. De luchar por no descender. Entonces me llamó un agente de Bulgaria, que es el mismo que llevó a un amigo mío -a Dani Martín- al Cherno More Varna, y me presentó la oferta del Botev Vratsa. Tenía dos equipos en Primera RFEF casi seguros. Pero la duda que tenía era relacionada con que no iba a ir solo a Bulgaria, sino con mi mujer y con mi hijo. Le comenté al agente el tema del colegio del niño, el tema del alojamiento... Y este equipo me lo solucionó en una tarde y dijimos: “Va, vamos a intentarlo en el fútbol profesional”. Al final siempre te da más visibilidad y se te abre el mercado también en Europa. Si me llega a salir un equipo de Primera RFEF potente, a lo mejor me lo hubiese pensado un poquito más, por el tema de la familia sobre todo. Pero al tener equipos no muy fuertes en ese aspecto, decidí probar suerte, decidí intentarlo en una liga profesional y, por ahora, no me ha salido mal, estoy jugando bastante.

David Suárez, durante un partido con el Botev Vratsa / RRSS

¿Cómo es el fútbol en Bulgaria? ¿Qué diferencias hay con el fútbol de aquí?

En España no he tocado Primera ni Segunda División. Lo máximo que he llegado fue a la Primera Federación y lo que noto aquí en Bulgaria es que el fútbol es más de ida y vuelta. Es un poco más alocado. Yo a veces le doy un poquito de calma al juego si veo que está muy alocado, pero los aficionados incluso te lo piden, quieren que ataques, que aunque vayas ganando 3-0, sigas atacando. Ellos quieren divertirse en la grada, no quieren ver un juego de posición. Eso sí es diferente. En España a lo mejor es un poco más táctico, más posicional, los entrenadores no quieren partidos tan locos de ida y vuelta. Y aquí sí, los partidos, como digo yo, parecen un combate de boxeo.

¿Y a nivel de infraestructuras? ¿Cómo son los estadios, las ciudades deportivas, etc.?

Noto mucho la diferencia. En España está todo muy profesionalizado. Incluso hay equipos de cuarta categoría que parecen de Segunda División. Y aquí noto que, quitando algunos equipos, no han pegado todavía ese salto de renovar estadios. Siguen con campos de 1990 o 1980. Creo que cuando entren en Europa, sí que invertirán dinero en empezar a renovar estadios. La primera vez que vine me quedé sorprendido por el tema de infraestructuras.

¿La afición allí está muy encima? ¿Cómo se vive el tema ultras?

No, nosotros no tenemos esa presión que tienen otros equipos de aquí de Bulgaria, que sí tienen una afición jodida y si no ganan, los aficionados van a increparles. En el Botev Vratsa, al ser de un pueblecito, si el equipo no va bien, te paran por la calle a decirte “vamos, hay que intentar ganar”. Te conocen todos porque es un pueblo pequeñito, no es como una ciudad grande en la que puedes pasar más desapercibido. Por ahora no he tenido ningún problema. A los extranjeros los respetan más, entre comillas, por no dominar el idioma. Ahí un poco te salvas. Pero en mi caso, no es una afición muy conflictiva ni te presionan mucho.

La afición del Botev Vratsa, equipo de Vulgaria / RRSS

Hablas del idioma. En tu equipo no compartes vestuario con ningún otro español. ¿Cómo fue tu adaptación al Botev Vratsa?

Tuve la suerte de haber contactado antes con dos colombianos (Federico Barrios y Brayan Perea). Me ayudaron muchísimo al principio. Imagínate, no es como cambiarte de ciudad en España. Nuevo idioma, la gente es un poquito más cerrada, al extranjero que viene no lo entienden mucho... Pero tuve la suerte de estar con los dos colombianos, me enseñaron todo, me enseñaron el pueblito, me enseñaron la ciudad de Sofía, que es un poquito más grande… Uno de ellos tiene también mujer e hijo casi de la misma edad. Con ellos fue todo más fácil. Si hubiese estado solo, sí que sería mucho más difícil porque no dominaba el idioma. Lo bueno es que si manejas un poco de inglés, te puedes mover por todo el mundo.

¿Cómo te comunicas con tu entrenador?

En inglés. He tenido dos entrenadores. A mí me firmaron el agente búlgaro y el entrenador que estaba en ese momento, que fue leyenda del CSKA Sofía. También jugaba en mi posición y necesitaba un mediocentro. Vio vídeos y me hizo una videollamada y me convenció. Pero ese entrenador duró muy poquito. Y vino uno nuevo que también fue leyenda del CSKA Sofía, y son uña y carne, llegaron a jugar juntos. Los entrenadores dominan mínimo su idioma y el inglés. Hay otros que hasta el portugués, el alemán... Al principio yo no sabía mucho inglés, pero a los cuatro meses escuchando ya entiendes. Te cuesta hablar, pero entiendes casi todo.

¿Cómo es la ciudad de Vratsa?

Está al norte de Sofía, cerquita de Serbia. Es un pueblito tranquilo, de unos 70.000 habitantes. Y es famoso porque vienen los alpinistas a hacer escalada. Hay unas montañas de película. Pero tiene su parte buena y su parte mala. En invierno es muy duro por la nieve y porque a las cinco ya está anocheciendo y los días se te hacen súper cortos. Pero en verano la gente se mueve más. No es Sofía, que es una ciudad grande, pero es un pueblito tranquilo en el que se está muy bien. Nosotros estamos felices aquí. Ya habíamos buscado información y le habíamos preguntado a los colombianos que llevaban tres años aquí. Y nos dijeron: “Mira, si vienes a buscar tranquilidad y a jugar al fútbol, no vas a tener problemas. Si quieres más vida social, más de salir por ahí, sí que te vas a complicar un poquito más la vida. Pero si vienes a jugar, bien".

¿Cómo es un día en Vratsa, más allá de los entrenamientos y los partidos?

Nosotros nos levantamos temprano y llevamos al niño al cole, que por cierto, a sus cinco años ya está hablando búlgaro, desde los seis meses aquí. Después venimos a casa, mi mujer trabaja online en una empresa de su padre. Luego yo me tomo un café y voy a entrenar. Estoy toda la mañana entrenando, llego y comemos, mientras el niño sigue en el cole. Es muy típico aquí en Bulgaria que los niños coman y hagan la siesta ahí en el cole. Nosotros descansamos un poco, luego recogemos al niño y, si hace buen tiempo, salimos al parque, a dar un paseo y ya cenamos, temprano. A las ocho o siete y media ya estás cenando y a las diez u once, a la cama a descansar. Alguna vez nos vamos a Sofía, otras veces nos hemos ido a Varna, que está un poquito más lejos, también hemos ido a Plóvdiv, que es una ciudad muy bonita… Nos vamos moviendo y se te pasa muy rápido todo.

¿Esto lo ves como una oportunidad de intentar dar un salto más en tu carrera? ¿O te ves muchos años allí en Bulgaria?

Tomamos esta decisión por, al menos, intentarlo, veía que en España mi mercado se estaba cerrando cada vez más. Cuando vienes de un equipo que desciende, aunque hayas hecho a nivel individual una buena temporada, siempre es un poquito más difícil. Entonces decidimos emprender la aventura. Quería intentar buscar la oportunidad, es decir, ir a un equipo nuevo, ir a un equipo profesional, al final es Primera División. En el mercado no te ven igual cuando vienes de Primera División que cuando vienes de Tercera, aunque en España en Primera RFEF hay muchísimo nivel. Luego también por tener la experiencia de conocer otras culturas, de conocer otros idiomas, de conocer a la gente, por no estar siempre en la comodidad de España. Para mí lo fácil hubiese sido renovar con el Melilla, estaba ahí encantado, iba a ser uno de los capitanes porque ya llevaba tiempo… Pero al final decidimos no renovar, esperar, esperar y esperar, y ya cuando se estaba cerrando el mercado me salió esto de Bulgaria y lo consulté con la familia. Al principio tuvimos dudas, pero ha salido todo bien.

David Suárez, mediocentro del Botev Vratsa / RRSS

Hablando sobre el Botev Vratsa, acabasteis en 15ª posición y ahora disputáis la Fase Descenso.

Sí, terminamos penúltimos, pero aquí no desciendes directamente, sino que juegas después una liguilla. Sigues con los mismos puntos con los que terminaste la fase regular, pero solo te enfrentas a los otros siete equipos de la parte de abajo de la clasificación (del noveno al decimosexto). La liga termina definitivamente el 25 de mayo y, cuando se acaba, los dos últimos descienden ya directamente (séptimo y octavo de la Fase Descenso) y los dos que quedaron por encima (quinto y sexto de la Fase Descenso) juegan un play-off contra el tercero y el cuarto de Segunda División.

Estáis penúltimos a cinco puntos del sexto (ocho equipos participan en la Fase Descenso). ¿Ves posible alcanzar el play-off?

Sí, aunque perdimos el miércoles un partido que era muy importante. Empezamos esta fase a siete puntos y ya estamos a cinco.

El Hristo Botev, estadio del Botev Vratsa / RRSS

Encadenasteis tres victorias hace nada.

Sumamos tres victorias, que fueron nueve puntos, y los que estaban por encima no ganaron. Ahora el Lokomotiv Plovdiv ganó el último partido y nosotros perdimos. Pero este domingo jugamos un partido vital contra el Levski Krumovgrad. Ellos tienen 33 puntos (quintos) y nosotros, 27 (séptimos). Es decir, si les ganamos nos ponemos a tres puntos a falta de tres partidos. Arrancamos la fase diciendo: “Ya estamos descendidos”. Pero empezamos a ganar y ganar partidos y como ganemos dos o tres más, estamos salvados. Era impensable eso.

Entiendo que, viendo la situación del equipo en liga, es todo un logro haber alcanzado las semifinales de Copa contra el Ludogorets.

El partido de Copa contra el Beroe en cuartos fue durísimo aquí en casa, pasamos en los penaltis. Nosotros ni nos lo creíamos, porque era muy complicado ante un muy buen equipo. Llegar a unas semifinales de Copa, siendo un equipo humilde como somos nosotros en Bulgaria… El Botev Vratsa es uno de los equipos más humildes del país. Ya el año pasado se salvaron en el último partido de Liga -en el play-off-, en los penaltis. Para nosotros fue un premio haber llegado a las semifinales, pero el Ludogorets es otra historia. Juegan en Europa, tienen jugadores impresionantes, tienen unas grandes instalaciones… Todo es máximo nivel. En la ida en casa, mantuvimos muy bien el resultado, quedamos 0-1. Perdimos, pero les aguantamos muy bien. Ya en su casa, se nos hizo un poco larga la eliminatoria, pero disfrutamos de la experiencia. Hace 50 años que el club no llegaba a una semifinal. Nuestros nombres quedarán ahí.

Son 12 los españoles que juegan en la liga de Bulgaria, y muchos otros tienen la doble nacionalidad. ¿Por qué hay tantos futbolistas españoles allí?

Creo que Bulgaria y España siempre se han llevado bien. Vas por la calle y mucha gente habla español. Emigraron a España, sobre todo a Alicante. Hubo muchísimos búlgaros que emigraron a esa zona porque tenían malas condiciones y fueron a España a buscar trabajo. Y hay muchísima gente que habla español, siempre han tenido ese buen rollo. Con España se lleva bien todo el mundo. Y los ojeadores se fijan mucho en la tercera y cuarta categoría de España. Saben que hay mucho nivel, saben que los jugadores jóvenes quieren equipos profesionales y que en España tienen muy difícil llegar a Segunda División. Es muy complicado, a no ser que subas con tu equipo o hagas una temporada en Primera RFEF de 20 o 30 goles. Ellos son inteligentes en ese aspecto y saben que pueden sacar provecho. También hay muchos brasileños en esta liga porque van a la tercera y cuarta división de Brasil, donde el nivel es muy bueno, y esos jugadores pueden competir en Primera División en Bulgaria tranquilamente. Los firman, les ayudan en sus equipos y luego, como el fútbol es un negocio, si los pueden vender y sacar beneficio, lo hacen.

David Suárez, jugador del Botev Vratsa búlgaro / RRSS

¿Te llevas con alguno de los españoles?

Con Dani Martín, que juega en el Cherno More. Estuvimos juntos en Melilla el año pasado y, en el mercado de invierno, decidió con el club cerrar el contrato y se fue. Quedó segundo en liga. Terminó la competición y justo me llamó el mismo agente, un intermediario, que fue el que le llevó a él a Bulgaria. Me fie. Lo hablé con mi agente, con el intermediario y mira, por ahora, la verdad que genial. Y con el resto de españoles, nos seguimos en redes sociales. Del Beroe, tengo bastante relación con Alberto Salido. En el Ludogorets está Son. Y también entrenadores. El del Beroe (Josu Uribe) estuvo en el Mensajero, un equipo canario; y en el Ludogorets está Antonio, que es la segunda mano del entrenador. Nos conocemos todos. No solo los españoles, sino los hispanohablantes. Cada vez que nos vemos en un partido, nos apoyamos. Como el búlgaro es tan complicado de hablar, cada vez que podemos hablamos con la gente que usa el mismo idioma.

Es complicado de hablar menos para tu hijo, para él es fácil.

Sí (risas). Muchas veces lo llevo al vestuario. Llega y se pone a hablar en búlgaro con los compañeros y con el entrenador. Increíble, increíble.

Y la última, ¿te ves ahí el año que viene?

Pues no lo sé. No lo sé todavía, dependiendo de la categoría y de las condiciones. Esas cosas suelo dejárselas a mi agente. Maneja un poquito más el tema de los mercados. Yo me centro en jugar al fútbol, en hacerlo lo mejor que pueda y en intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. No pienso en eso, no pienso en el futuro. Ahora mismo hay que salvar al equipo, que es lo más importante. Y después, en verano, ya se verá lo que se puede hacer.