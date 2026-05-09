David Prats, entrenador del Al Shamal y ex asistente del Barça: "Me ayudó mucho estar al lado de Xavi viendo cómo gestionaba el día a día"

David Prats atiende a SPORT desde Qatar con la serenidad de quien ha encontrado su sitio lejos del foco mediático europeo. El actual técnico del Al Shamal, con pasado en el cuerpo técnico del FC Barcelona junto a Xavi Hernández, explica cómo ha sido su salto al banquillo principal, su visión del fútbol moderno y también su experiencia en el Barça.

Prats reconoce que su desembarco en Qatar no fue casual. “Todo empieza porque ya había estado aquí con Xavi como asistente en el primer equipo del Al Sadd. Estuvimos muy bien, muy cómodos, y guardaba un gran recuerdo de la liga y del país”. Tras cerrar su etapa en el Barça, una conversación con Xavi marcó el camino. “Le considero un muy buen amigo y nos dijo: ‘Si tenéis la oportunidad de hacer otra cosa y os motiva, adelante’. Él necesitaba descansar”.

Esa puerta abierta acabó convirtiéndose en una oportunidad concreta. “Un día me llamaron desde Qatar para ofrecerme ser primer entrenador. Les dije que antes tenía que hablar con Xavi. Para mí era importante compartirlo con él. Me dio su apoyo total”. Así, en diciembre, Prats aterrizó en el Al Shamal: “Venimos por seis meses, la cosa fue bien, renovamos y aquí seguimos”.

David Prats celebra un tanto del Al Shamal / Agencias

El salto de analista a primer entrenador no le pilló desprevenido. “La verdad es que más o menos es lo que me esperaba. Me ayudó mucho mis anteriores etapas y, sobre todo, estar al lado de Xavi viendo cómo gestionaba el día a día, tanto en el Barça como en Qatar. Tenía muy reciente qué debía hacer”.

Donde sí ha notado un cambio importante es en el crecimiento del fútbol qatarí. “Lo que más me ha sorprendido es el nivel. Ha subido mucho, tanto en entrenadores como en jugadores. Cada vez hay técnicos con más currículum y experiencia, y también han abierto más el mercado de extranjeros. Eso eleva la competición”.

Sobre el auge del 'Big Data', Prats mantiene una postura clara, heredada de su etapa en el Barça. “Siempre lo hablábamos con Xavi: el dato es una ayuda muy buena, pero nunca puede ser quien tome decisiones. Primero veo partidos, jugadores y luego el dato me sirve para corroborar lo que he visto. No al revés”.

En cuanto a su identidad como técnico, hay raíces claras, pero también evolución. “Me he criado en el Barça desde pequeño y eso lo llevo dentro: ser protagonista con balón, recuperar arriba… eso siempre está. Pero el fútbol me ha enseñado a adaptarme. Antes quizá era más rígido, ahora me adapto a lo que tengo para sacar rendimiento”.

David Prats hace historia con el Al Shamal en Qatar / Agencias

Esa flexibilidad, explica, es clave en contextos distintos. “No es lo mismo estar en un equipo con aspiraciones altas que en un club más humilde como el Al-Shamal. Tienes tu idea, tu modelo, pero debes ajustarlo a la realidad. Esa experiencia te la dan los años y haber vivido situaciones diferentes”.

Prats no duda al señalar a sus referentes. “Xavi está muy por encima de todos, tanto a nivel personal como profesional. Para mí es un entrenador top”. A partir de ahí, reconoce influencias de técnicos como Pep Guardiola, Luis Enrique o Jürgen Klopp. “Me gusta observar, coger ideas, ver qué hacen bien y adaptarlo a lo mío”.

"Se fue injusto con Xavi en el Barça"

Pero inevitablemente, la conversación gira hacia su etapa en el Barça. Y ahí David Prats se muestra contundente. “La presión se nota muchísimo. Estás en uno de los clubes más grandes de Europa y tienes que ganar y jugar bien siempre. Incluso como analista lo sientes”.

Lo más duro, sin embargo, no fue la exigencia deportiva. “Lo que más me dolió fueron las críticas sin fundamento hacia nosotros, especialmente hacia Xavi. No se lo merecía, se fue injusto con él. Y además, no se nos protegió desde dentro”.

David Prats formó parte del cuerpo técnico de Xavi Hernández en el Barça / FC Barcelona

El técnico catalán va un paso más allá. “Para mí fue muy injusto. Llegamos en un momento muy difícil del club, conseguimos meter al equipo en Champions, luego ganamos la Liga y la Supercopa… creo que tiene mucho mérito. Pero desde dentro no se valoró como se debía”.

Ahora, lejos del ruido, Prats prefiere centrarse en el presente. “Sé cómo funciona este mundo, así que voy día a día. Estoy bien considerado aquí, creciendo, disfrutando”. Su objetivo inmediato es claro: “Quiero vivir la Champions asiática, competir y seguir creciendo como entrenador”.

En paralelo, también trabaja en consolidar el proyecto del Al Shamal. “Cuando llegamos, el objetivo era dar estabilidad a un club que subía y bajaba constantemente. Lo hemos conseguido, con la mejor clasificación de su historia. Ahora se trata de mantener esa línea”.

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No habla de títulos, sino de crecimiento sostenido. “La clave es la estabilidad. Si luego llegan títulos, perfecto, pero debemos tener los pies en el suelo”. Y sobre su futuro, no cierra puertas. “Cualquier experiencia suma. El fútbol aquí es diferente en la gestión, en la cultura. Eso te hace mejor entrenador. Y el día de mañana, si vuelvo, todo esto me habrá hecho crecer”.