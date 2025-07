David Badia: "Me preguntan qué tal es estar en el Barça y si conozco a Messi"

David Badia Cequier (4 de septiembre de 1974, Gavà) es uno de esos entrenadores españoles que se han abierto paso en los banquillos de todo el mundo a base de talento, trabajo y un amor incondicional por el fútbol. Su carrera destaca por la valentía de salir de su zona de confort y la capacidad para adaptarse allí dónde ha ido. Formado en la Barça Academy, coincidió después con leyendas culés como Samuel Eto’o o Phillip Cocu. También ha compartido banquillo con una leyenda del Real Madrid como Guti y ha tenido a sus órdenes a jugadores de talla mundial como Darwin Núñez. Chipre, Turquía o Polonia han saboreado un poco de su pasión. Quién sabe los países que pueden venir en el futuro.

El técnico catalán puede presumir de ser uno de los cuatro entrenadores españoles que han dirigido en la Superliga turca, junto a nombres ilustres como Vicente del Bosque (Beşiktaş), Luis Aragonés (Fenerbahçe) y Domènec Torrent (Galatasaray). A sus 50 años, Badia atiende a SPORT para repasra su trayectoria, recordar algunas anécdotas curiosas y desvelar sus planes de futuro tras una segunda etapa al frente del Ethnikos Achnas chipriota

Esta temporada has vivido tu segunda etapa en el Ethnikos de Chipre. ¿Qué esperas para la próxima campaña?

"Les he dicho que no continuaba. Tengo ofertas, pero nada cerrado. Allí tuve mi primera experiencia como primer entrenador, pero duró tres meses porque me vendieron al AEK Larnaca. Era la primera vez que un equipo de Chipre vendía a un entrenador del país. Era algo nuevo para ellos, que me vinieran a buscar... Tengo muy buena relación con ellos por eso, y cada año me han llamado para volver. El año pasado, el proyecto era mayor y decidí regresar al Ethnikos."

¿Cómo llegas a Chipre?

"A Chipre llegué a través de conocidos. Hablaron bien de mí, que conocía idiomas... Me plantearon el proyecto y fue muy rápido. Desde la primera llamada hasta que cogí el vuelo pasaron tres días. No me lo tuve que pensar demasiado."

David Badia, durante un partido con el Ethnikos / David Badia

¿Te sorprendió el nivel de la competición?

"La Liga de Chipre me sorprendió bastante. Hay equipos muy buenos, que deberían estar entre Primera y Segunda en España sin problemas. Los equipos más flojos de la competición estarían entre Primera y Segunda RFEF, para que te hagas una idea del país."

Hiciste historia con el AEK Larnaca, al jugar por primera vez en la historia de Champions. ¿Cómo recuerdas eso?

"Yo llegué a falta de siete partidos de Liga, y el equipo estaba quinto. Terminamos segundos, y los dos primeros tenían opción de clasificar para la previa de Champions. No lo han vuelto a conseguir, por lo que fue una auténtica hazaña, en lo deportivo y a nivel económico. Fue una experiencia muy buena, con un equipo muy bien planteado y equilibrado, con mucho jugador español que entendía el fútbol de posesión."

David Badia, durante un partido con el AEK Larnaca / David Badia

¿Se aprende realmente en el Barça?

"Se aprende mucho, la verdad. Estuve en la Barça Academy de Barcelona, como entrenador, y aprendí mucho de metodología, a entender el porqué de las cosas, táctica, optimización de ejercicios... Eso que te da el Barça es diferencial, no te lo da nadie. También tuve la oportunidad de viajar mucho."

Después pusiste rumbo a Turquía, donde coincidiste con Samuel Eto'o en el Antalyaspor. ¿Cómo fue trabajar con el ex del Barça?

"Me fui a Antalyaspor, donde acabé siendo primer entrenador y, efectivamente, coincidí con Eto'o. Con él tuve conexión, entendía los entrenamientos y el juego como yo lo hacía. Posesiones, ejercicios con balón... Todo eso le gustaba y a mí me gusta aplicarlo en los entrenamientos. Siempre hemos tenido muy buena relación. Fue muy fácil trabajar con él, tanto por lo deportivo como por lo personal."

David Badia le da la mano a Samuel Eto'o durante un partido del Antalyaspor / Bein Sports

El delantero camerunés se fue a Turquía con 34 años, ya sin la explosividad que lo destacó como uno de los mejores '9' del mundo. ¿Era determinante?

"Yo no lo sentaba porque se lo merecía. Simplemente andando, por la inteligencia que tenía, ya hacía que dos jugadores del equipo rival le marcasen exclusivamente. Eso era genial para nosotros. Con la pelota era muy diferencial, aunque no tenía su velocidad punta. Aprovechaba los errores del rival como nadie. Si la pelota llega una vez, puede ser suerte. Si te llega diez veces, no hay suerte que valga."

También tuviste otra experiencia en Turquía, en el Fenerbahçe, donde acompañaste a Philippe Cocu y a Erwin Koeman, el hermano de Ronald.

"Fue una buena experiencia. Cocu era de la escuela holandesa, y con la influencia del Barça, por lo que también apostaba por la posesión. Fue fácil trabajar con él, era muy inteligente. Sabe mucho de fútbol. No tuvo mucha suerte porque el fútbol turco es muy especial, pero creo que pudo ayudar al equipo."

Dicen que el fútbol turco es una 'locura'. ¿Te adaptaste bien a este fútbol tan pasional?

"He viajado mucho, he visto muchas culturas, y hay que adaptarse donde se vaya. Para mí, Estambul es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Si te gusta el fútbol, aún más. Lo viven con pasión de verdad. Es una ciudad moderna, avanzada, con buena gastronomía... Así que me gustó la Liga."

David Badia, durante un entrenamiento en Turquía / David Badia

Otro de los países en los que trabajaste fue Polonia. ¿Te gustó?

"Fue una etapa más complicada. Fui a un club en una mala situación, que llevaba tiempo sin pagar a los jugadores... Costó mucho controlar esta situación, pero la liga polaca es potente. Mucho más física que Chipre, y menos táctica, pero hay buenos equipos, y muy competitivos."

¿Crees que el entrenador español está bien valorado fuera de las cinco grandes ligas?

"El entrenador español, en este caso catalán, está muy bien visto. Especialmente si has estado en el Barça. Las primeras preguntas que me hacen siempre son cómo es estar en el Barça y si conozco a Messi. Diría que el punto diferencial de un entrenador cuando se va al extranjero es la capacidad de adaptación: al país, la lengua, la cultura, el ritmo... Eso es importante. Hay países en los que pides una impresora y tarda 15 días en llegarte. Si ven que haces el esfuerzo de integrarte, te lo valoran mucho."

Después de repasar tus experiencias fuera de España, quiero que me cuentes tu paso por el Almería. ¿Cómo surge el vínculo con Guti?

"Nos conocíamos en Estambul. Yo estaba en el Fenerbahçe, él en el Besiktas. Coincidimos unas cuantas veces y fuimos a cenar otras varias, aunque la gran rivalidad de la ciudad es entre Fenerbahçe y Galatasaray. Los dos éramos españoles, estábamos en el extranjero y no era un problema. Coincidíamos en muchas ideas, aunque él sea del Madrid y yo del Barça, entendemos igual el fútbol. Llegó un momento en el que se comentó la posibilidad de irnos juntos. Y pasó de ser un comentario al aire a ser una realidad, en el Almería. Es un entrenador excepcional, muy centrado en el fútbol y en su familia."

David Badia, junto a Guti, durante un partido del Almería ante el Racing de Santander / Movistar Fútbol

Dirigiste a Darwin Núñez. ¿Pensabas que sería un jugador de 85 millones de euros?

"Era diferencial, explosivo. Tenía una velocidad espectacular, era muy inteligente y con él podíamos jugar directo muy fácil. Si el rival adelantaba la defensa, era muy fácil. Tenía buen disparo, definía perfecto. Era un futbolista que también se podía crear él solo sus oportunidades. Era difícil imaginar, estando en Segunda, que podía acabar en un Liverpool, pero todo el cuerpo técnico entendíamos que era un futbolista superior."

¿Qué viene ahora? ¿Te gustaría regresar a España o hay algún país que te haga ilusión descubrir?

"Volver a España siempre es bonito, pero estoy abierto a ir a cualquier sitio. He tenido propuestas, pero quiero que el próximo paso sea un equipo donde el objetivo sea importante, de los más ambiciosos de su liga."