David Ayala, nuevo refuerzo para el proyecto de Inter Miami

El Inter Miami continúa apuntalando su plantilla y este viernes anunció el fichaje del mediocentro argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, con un contrato que se extiende hasta finales de 2026.

La operación se ha cerrado por dos millones de dólares, a los que podrían sumarse 150.000 dólares en variables en función del rendimiento del futbolista, según detalló el club de Florida en un comunicado oficial.

Ayala, de 23 años, era una pieza habitual en los esquemas del conjunto de Portland y llega para reforzar una demarcación que había quedado debilitada tras la retirada de Sergio Busquets, eje del mediocampo del Inter Miami durante la pasada temporada.

El centrocampista acumula 98 partidos oficiales con el Portland Timbers a lo largo de cuatro campañas en la MLS, con un balance de cuatro goles y dos asistencias, además de experiencia internacional con Argentina en categorías inferiores.

El fichaje se enmarca en la ambiciosa hoja de ruta del Inter Miami tras proclamarse campeón de la MLS Cup 2025. En los últimos días, el club que lidera Lionel Messi y dirige Javier Mascherano también ha confirmado las incorporaciones del defensa brasileño Micael dos Santos, el lateral español Sergio Reguilón, el guardameta canadiense Dayne St. Clair, distinguido como mejor portero de la última temporada de la MLS, y el defensa argentino Facundo Mora.