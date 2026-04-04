El dato que invita a soñar: Ansu es otro

El Ansu postlesión ya no es el mismo que el de antes. Es una realidad. Con el paso del tiempo, perdió esa explosividad que tanto le distinguía, pero su lectura del juego y su relación con el gol se mantuvieron intactas. Su particular metamorfosis consistió en dejar de ser un extremo desequilibrante y atrevido para convertirse en un mediapunta. Fue esa clarividencia en el juego la que hizo posible su transformación.

En Mónaco las está viviendo de todos los colores. Tuvo un inicio prometedor, incluso espectacular: lo metía todo y reafirmaba la sensación de estar tocado por una varita. Sin embargo, los continuos problemas físicos no le han dado tregua: hasta ocho partidos se ausentó debido a una lesión en el muslo y molestias en los gemelos.

Ansu Fati, celebrando su gol ante el Lens / AS Monaco

Irregular

Tampoco ayudó la destitución de Adi Hütter, su principal valedor, el pasado mes de octubre. El preparador austriaco le depositó su total confianza y diseñó un plan específico junto a los servicios médicos del club para recuperar la mejor versión del hispanoguineano. Su rol bajo las órdenes de Sébastien Pocognoli se vio algo afectado, así como su ubicación en el césped.

Ansu, que el pasado fin de semana ilusionó al barcelonismo con una aparición sorpresa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de la mano de su incondicional apoyo Paul Pogba, continúa poniéndose a tono en busca de su mejor versión futbolística.

Ansu, junto a Pigba en la Ciutat Esportiva / INSTAGRAM

Encara los últimos meses de su préstamo en el conjunto del Principado con su futuro aún por definir. Los constantes contratiempos físicos frenaron su progresión, pero no lograron mermar su olfato goleador: nueve dianas en 23 partidos. O lo que es lo mismo: en 926 minutos (solo nueve titularidades).

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Vayamos más allá: Ansu tiene el índice de goles esperados por cada 90 minutos más alto (1,27) de todos los futbolistas de las cinco grandes ligas esta temporada, según 'WhoScored'. Un dato que explica que su habilidad para generar ocasiones de gol continúa intacta pese a su irregularidad en un Mónaco y su incapacidad por asentarse en el once monegasco. Veremos qué ocurre en verano.