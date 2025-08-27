Un dato implacable sobre Kessié

Franck Kessié es un tipo especial. Una sola temporada en el Barça le bastó para dejar su huella y levantar dos títulos, la Liga y la Supercopa de España. Llegó al Camp Nou procedente del AC Milan a coste cero y se marchó el curso siguiente al Al Ahli, a cambio de 12,5 millones de euros. Un negocio redondo para los culés, pero también para los saudíes.

Campeón de la Champions de Asia (2024-25) y recién ganador de la Supercopa de Arabia ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Kessié, que marcó en ambos choques, es el rey de las finales en el desierto. El ex del Barça ya suma dos títulos recién iniciada su tercera campaña en la Saudi Pro League. Dos finales, dos goles, dos trofeos. Una efectividad total que el costamarfileño quiere trasladar al campeonato doméstico. El objetivo del 'presidente' no es otro que ganar la Liga.

Kessié celebra su gol en la final de la Champions asiática / @ALAHLI_FC

El Al Ahli, que ha dejado salir a futbolistas como Gabri Veiga, Roberto Firmino o Allan Saint-Maximin este verano, cuenta con piezas importantes como Enzo Millot (fichaje de este curso por 30 'kilos'), Edouard Mendy, Roger Ibñez, Mehdi Demiral, Galeno, Riyad Mahrez o Ivan Toney. Aunque quizás no parece una plantilla tan espectacular como la de otros conjuntos del torneo, el equipo de Matthias Jaissle ha demostrado ser muy competitivo.

Cristiano: tres finales, tres derrotas

La otra cara de la moneda la vive Cristiano Ronaldo. El luso llegó a la competición en enero de 2023 y catapultó al fútbol saudí a una nueva dimensión. Él mismo lo dijo hace un tiempo: “Yo abrí un camino a la liga árabe que ahora continúan otros jugadores. Me criticaron por venir aquí y ahora están llegando muchos jugadores de categoría”, declaró. Sin embargo, aún no sabe lo que es ganar un título allí.

Cristiano Ronaldo renovó con el club saudí Al Nassr hasta 2027 / EFE

Pese a que comparte equipo con jugadores de talla mundial como Sadio Mané, Otávio, Marcelo Brozovic o Aymeric Laporte, y ahora con Joao Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez, el 'Bicho' no ha podido saborear el éxito en su nueva casa. A sus 40 años sigue marcando goles como churros, persiguiendo el ambicioso objetivo de las 1000 'dianas' -cada vez más cercano-, pero su excompañero en el Real Madrid Karim Benzema (en el Al Ittihad) o el propio Kessié (en el Al Ahli), por citar a algunos, le están robando algo de protagonismo.

Una nueva oportunidad

En total, contando la reciente Supercopa, el astro portugués ha disputado tres finales oficiales con Al-Nassr y en todas se fue con las manos vacías. El único título que levantó fue la Copa de Clubes Árabes, pero la FIFA no lo reconoce como trofeo oficial.

Además, en liga, en su primer año en Arabia gobernó el Al Hilal de Neymar y compañía con puño de hierro, aunque aterrizó en el club en enero. La temporada pasa, el gato al agua se lo llevó el Al Ittihad. Ya ha arrancado una nueva oportunidad.