El dato que destroza la credibilidad competitiva del Mundial de Clubes

El valor de las plantillas de los 20 clubes que no son europeos y participarán en el Mundial de Estados Unidos alcanza la cifra de 1.563 millones de euros.

La plantilla del Barça en solitario se acerca a esta cifra (1.070 millones) y si le sumamos al Liverpool (867 millones) la cifra es muy superior (1937).

La distancia competitiva entre los equipos europeos y los del resto del mundo provoca que la credibilidad de este torneo sea más que dudosa.

¿Se imaginan al campeón de la NBA compitiendo en un torneo oficial contra el ganador de la Euroliga y a los otros campeones continentales? Es imposible porque son niveles diferentes. En fútbol, poner a competir a los mejores equipos de Europa con los mejores de África, Asia, Oceanía e incluso de América es bastante sorprendente.

Comparaciones odiosas

Solo hay que acudir al valor de las plantillas de los 20 participantes no europeos para sacar conclusiones evidentes. El Palmeiras brasileño (252 millones) es el único participante no europeo con un valor de mercado de su plantilla interesante. Si observamos el valor medio de las plantillas de estos clubs no europeos la cifra es de 78 millones.

Palmeiras, en la Libertadores / @Palmeiras

La UD Las Palmas, descendido a Segunda, cuenta con un valor de su plantilla superior (94 millones). Para entender el valor competitivo de este torneo hay que tener en cuenta que de las plantillas de la Liga solo el Alavés, Rayo, Leganés y Valladolid están por debajo de esta cifra media de 78 millones.

Fabio Silva, futbolista de la UD Las Palmas / EFE

El club más modesto de los que participan en este Mundial es el Auckland City con un valor de su plantilla (5,58) equivalente a un equipo medio de la Primera Federación como es el Ourense.

Cifras significativas

El valor de mercado de Lamine Yamal (200 millones) supera a 18 plantillas no europeas que participan en este Mundial. El valor de mercado de la plantilla del Barça (1.070 millones) se acerca al valor de estas 20 plantillas (1.563 millones) y si le añadimos a otro club que no participa en este torneo como el Liverpool la suma (1937 millones) golea al valor total de las 20 plantillas no europeas (1563 millones).

Lamine Yamal es la estrella emergente de este FC Barcelona campeón de Liga / EFE

En el fútbol el aspecto económico no es el único factor importante pero la diferencia evidente entre las plantillas de los mejores clubs europeos y las del resto de continentes provocan un escenario poco prometedor para esta nueva competición ideada por la FIFA.

Organizar una competición seria y creíble para dilucidar quién es el mejor equipo del mundo en el fútbol parece innecesario. Gane quién gane este Mundial, el campeón de la Champions es, hoy en día, el mejor equipo del mundo así como el ganador de la NBA lo es en el baloncesto u otras especialidades deportivas pueden tener a su mejor equipo en otros continentes. Las cifras cantan.

Las plantillas de los 20 clubs no europeos del Mundial

Este es el valor de las plantillas de los clubs no europeos que participan en el Mundial de Clubs.

Boca Juniors: 86

River Plate: 114

Palmeiras: 252

Flamengo: 221

Botafogo: 163

Fluminense: 82

Inter Miami: 66

Uslan Soccer Team:14

Seattle Sounders:51

Los Angeles FC Soccer:45

Ulsan Soccer Team:14

Monterrey:71

Pachuca:55

Wydad Casablanca:18

Esperance Tunis:20

Al-Ahly:47

Mamelodi Sundowns:35

Al Hilal:154

Al Ain FC:46

Urawa Red Diamons: 19