Darwin Núñez seguirá en Arabia: se marcha cedido al Al-Diriyah

Darwin Núñez ya tiene nuevo equipo para la próxima temporada. Después de que el pasado verano, el delantero uruguayo hiciese las maletas rumbo al fútbol saudí de la mano del Al-Hilal, su futuro, de cara al siguiente curso, apunta a seguir en Arabia.

Así lo afirma el periodista Fabrizio Romano, que explica que Núñez jugará la próxima campaña en el Al-Diriyah saudí. Con su tradicional 'Here we go', el comunicador italiano anunció que ambos clubes han llegado a un acuerdo para que el charrúa salga cedido.

El acuerdo entre los dos clubs

El acuerdo hará que el Al-Diriyah pague la ficha completa de Núñez, pero se trata de una cesión sin opción de compra. Quedaría por estampar la firma, pero en las próximas horas se deben producir las pertinentes revisiones médicas.

Darwin Núñez, presentado como nuevo jugador del Al-Hilal / ALHILAL Saudi Club

En su primera temporada en el fútbol saudí, Núñez disputó 24 partidos en los que anotó nueve goles y repartió cinco asistencias. El Al-Hilal le pagó al Liverpool 53 millones de euros, pero su rendimiento no ha sido el deseado, de ahí a buscar una salida en forma de cesión.

Sin reencuentro con Salah en Turquía

Se había especulado con que el destino de Núñez podía ser el Trabzonspor turco. Allí se iba a reencontrar con Mo Salah, la gran estrella egipcia y que, tras hacer historia en Anfield, firmó por el conjunto otomano hace unos meses. Pero la reunión, en caso de producirse en un hipotético futuro, deberá esperar.

Salah, en Turquía / X

A falta de la oficialidad, el futuro de Núñez queda resuelto. Se había especulado mucho sobre cuál sería el siguiente paso en la carrera del delantero uruguayo. Una trayectoria que apuntaba muchas maneras en 2022, y que hizo que por aquellas fechas, el Liverpool le pagase 85 millones de euros al Benfica por su traspaso.

Cuatro años después, parece que no queda ni rastro de aquel delantero llamado a ser uno de los grandes goleadores en el viejo continente.

Darwin ante el Southampton / PREMIER LEAGUE

Otro curso en Arabia

Núñez, que el pasado mes de junio cumplió 27 años, tiene por delante una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El Al-Diriya necesitará sus goles para intentar tener opciones en una Saudi Pro League en la que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal de Malcom vuelven a partir con la etiqueta de favoritos al título.