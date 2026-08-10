Darwin Núñez regresa a Europa

El Trabzonspor se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado turco y vuelve a estar dispuesto a sacudir el fútbol europeo. Después de hacerse con Mohamed Salah, el conjunto de Trebisonda trabaja ahora en la incorporación de Darwin Núñez, que tiene las puertas abiertas del Al Hilal para salir cedido y busca una nueva oportunidad en Europa después de una temporada complicada en Arabia Saudí, habiendo estado relacionado incluso con el FC Barcelona.

El delantero centro uruguayo, apartado de los planes del conjunto saudí para la próxima temporada, es uno de los grandes objetivos del Trabzonspor para reforzar su ataque. La operación ha ganado fuerza en las últimas horas y, según HT Spor, el acuerdo para que Darwin llegue a Turquía en calidad de cedido estaría completado en un 99%.

Darwin, a un paso del Trabzonspor

El periodista Hasan Tuncel, de HT Spor, aseguró haber hablado con un dirigente cercano al Al Hilal que le confirmó que la operación se encamina hacia una cesión. El responsable del Trabzonspor İbrahim Şahinkaya estaría trabajando intensamente para cerrar definitivamente el movimiento y conseguir que Darwin Núñez vuelva al fútbol europeo.

La fórmula encaja con la situación actual del uruguayo. El Al Hilal ya decidió abrir la puerta a una salida a préstamo después de no encontrar una propuesta de traspaso que considerase suficientemente interesante. El club saudí prefiere que el delantero pueda recuperar protagonismo en Europa y revalorizarse de cara al próximo mercado.

Darwin llegó al Al Hilal procedente del Liverpool por unos 55 millones de euros, después de tres temporadas en Anfield. Su etapa en Arabia, sin embargo, no terminó como esperaba. El fichaje de Karim Benzema complicó todavía más su situación y el delantero acabó perdiendo protagonismo en la competición doméstica. Ahora, el Trabzonspor aparece como la vía más avanzada para que el internacional uruguayo pueda cambiar de aires.

La presentación de Darwin Núñez con el Al-Hilal / ALHILAL Saudi Club

Un verano de locura en Trebisonda

La posible llegada de Darwin se entiende mejor dentro de la revolución que está protagonizando el Trabzonspor. El club turco ya ha conseguido uno de los grandes golpes del verano con el fichaje de Mohamed Salah, que llegó como agente libre después de finalizar su histórica etapa de nueve temporadas en el Liverpool y firmó hasta 2028.

El egipcio se convirtió en uno de los movimientos más inesperados del mercado europeo y elevó de forma considerable las expectativas alrededor del conjunto turco. Ahora, el Trabzonspor quiere aprovechar ese impulso para incorporar también a Darwin Núñez y construir un ataque de enorme repercusión internacional, además de las posibles llegadas de Yves Bissouma y Leandro Paredes para el centro del campo.