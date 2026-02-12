Darwin Núñez, apartado en el Al Hilal: preocupación en Uruguay de cara al Mundial

El fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal de Arabia Saudí ha dejado varios efectos secundarios, tanto en otros equipos como en el suyo propio. Tras los conocidos casos con la huelga de Cristiano Ronaldo y la salida del Al Ittihad de N'Golo Kanté, ahora el 'afectado' por este movimiento es Darwin Núnez.

Según informan varios medios del país, el delantero uruguayo ha sido eliminado de la lista del equipo para disputar la Saudi Pro League, y su nombre solo se incluye en el listado de jugadores disponibles para la Champions League asiática, junto con Pablo Marí, jugador español fichado de la Fiorentina este mismo mercado de invierno y ex de equipos como Manchester City, Girona FC o Arsenal.

Esta decisión de la directiva azul y de Simone Inzaghi se debe al número máximo de extranjeros que puede haber en el equipo, cuyo cupo superaba el equipo con la llegada de Benzema, también delantero.

Apartado del Al Hilal para la competición regular del país, Darwin solo podría jugar un máximo de seis partidos con su equipo e la Liga de Campeones de Asia, en el caso de superar todas las eliminatorias, hasta el inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Es por ello que la noticia ha sido un jarro de agua fría en Uruguay. El internacional celeste es una de las referencias de ataque del equipo de Marcelo Bielsa, y su poco ritmo competitivo en este último semestre de competición puede ser vital para una selección que siempre es una de las favoritas para dar guerra en las citas mundialistas.

El uruguayo llegó al Al Hilal este pasado verano procedente del Liverpool por 53 millones de euros y ha disputado 23 partidos con el club de la luna creciente, anotando siete goles y dando cinco asistencias.

Darwin sonó este mercado de invierno para ser uno de los refuerzos del Fenerbahçe, pero finalmente decidió quedarse en Riad. Con esta nueva situación y con la mayoría de mercados de fichajes ya cerrados, las únicas opciones del futbolista son la de encontrar un destino donde poder sumar minutos en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Polonia, Grecia, Suiza, China, Japón o su propio país, Uruguay.