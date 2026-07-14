FÚTBOL INTERNACIONAL
Dario Simic, detenido en Croacia por un caso de corrupción
El exjugador croata que ganó 2 Champions con el Milan está siendo investigado por supuestamente haber obtenido de forma ilegal el permiso de un camping
Escándalo en Croacia. Dario Simic, una de las máximas leyendas futbolísticas del país, ha sido detenido por un caso de corrupción. Según informa la cadena croata 'N1 TV', el ya exjugador de 50 años habría obtenido de forma ilegal un permiso para explotar un camping con capacidad para 30 personas en la localidad de Tisno, un pequeño pueblo costero de 3000 habitantes.
Además de Simic, otras dos personas están detenidas, entre las cuales se encuentra un exfuncionario de turismo del país y un empresario local. El caso ya viene de lejos, pues la primera denuncia por parte de las autoridades del municipio. contra el exjugador fue en 2024 por presunta construcción ilegal en una zona protegida.
En 2025, el funcionario de turismo y otras cuatro personas también fueron investigadas por los permisos del camping, pero el caso finalmente no llegó a ningún lado. Ahora, vuelve a reabrirse un año después. Simic y los demás acusados han sido interrogados por la policia.
En primera instancia, la detención de Simic no fue confirmada por las autoridades, pero en cuanto los medios de comunicación publicaron las imágenes del caso, enseguida se reconoció al exfutbolista.
Simic, una leyenda en Croacia
La noticia ha sorprendido a la sociedad croata, pues Simic es uno de los mayores referentes futbolísticos del país. El central defendió los colores de la selección en 100 ocasiones, formando parte de la generación dorada que en 1998 quedó tercera en el Mundial jugado en Francia. Simic también disputó las ediciones de 2002 y de 2006, en las que su selección no fue capaz de pasar de la fase de grupos.
La carrera de Simic también fue muy exitosa a nivel de clubes: el jugador pasó por Dinamo de Zagreb, Inter, Milan, Mónaco y se terminó retirando a los 34 años en el club en el que debutó. Simic ganó 2 Champions con el equipo 'rossoneri', en 2003 y en 2007, además de una Serie A en 2004 y una Copa Italia en 2003. En Croacia, consiguió ganar 4 ligas y 4 copas.
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