El nuevo lío de Joao Félix

João Félix firmó el verano pasado por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo tras un paso gris de una temporada por el Milan, su último destino europeo hasta el momento. Una elección que no fue la primera opción del delantero, quien hubiera preferido regresar al Benfica, el club en el que despegó en 2019.

Lo que me impulsó a venir al Al Nassr fue el deseo del club de ficharme. La verdad es que llevo tres veranos queriendo volver al Benfica, siempre ha sido mi deseo, siempre se lo he dicho a mis agentes, pero nunca ha habido un interés serio por parte del club", afirmó el ex del Atlético a 'Sport TV'. "Mi deseo siempre ha sido volver, la oportunidad nunca se ha presentado, no por el precio del traspaso ni por los salarios, nada que ver. Siempre fue por falta de voluntad del otro equipo (el Benfica), y el Al Nassr se ha presentado en este último mercado de fichajes con más ganas y disposición. Y cuando eso ocurre, no podemos negarnos", aseguró.

Las afirmaciones de João Félix no tardaron en recibir réplica por parte del Benfica. "Lamento mucho que João haya dicho algo así, sobre todo por él. Si dependiera de la voluntad del Benfica, ya llevaría, no un verano, sino tres años en el club", aseguró el presidente de la entidad lisboeta, Rui Costa.

Respeto por João

"No quiero entrar en detalles porque respeto a João; es un jugador de la cantera, al que respeto muchísimo. Espero que algún día vuelva a vestir la camiseta del Benfica. Lamento mucho que haya hecho esas declaraciones. Tendrá que decir lo que significa para él que un club haga todo lo posible por traerlo a casa", continuó el mandatario antes de poner rumbo a Madeira donde el Benfica se mide hoy a Nacional (19.00 horas).

"En estos tres años, probablemente el Chelsea, el Barcelona, el Milan y ahora Arabia Saudí lo querían más que el Benfica, probablemente sí. La estructura del Benfica hizo todo lo posible para traer a João, e hizo mucho más de lo habitual...", explicó el presidente, quien dejó en el aire las opciones de una posible vuelta. "Siempre hay una puerta abierta para que los buenos jugadores regresen al Benfica. No le está faltando el respeto al club", apuntó Rui Costa quien insistió: "lamento mucho que haya hecho esas declaraciones".

Según informaron medios portugueses, el Benfica puso sobre la mesa el verano pasado 25 millones de euros y unos cuatro millones de euros brutos de salario anual para hacerse con el traspaso del jugador. Una cantidad que no pudo superar lo que ofrecía el Al Nassr: 30 millones de euros por el traspaso y cerca de 12 millones de euros netos de salario anual.