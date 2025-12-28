Danny Drinkwater: de ganar la Premier League a trabajar de albañil: "Me gusta lo que hago ahora"

Danny Drinkwater fue una de las caras reconocibles de ese histórico Leicester City que levantó la Premier League en la temporada 2025/16. La hazaña del modesto club se vio en el entorno del balompìé como un milagro, y mucho jugadores de ese equipo fueron llamados y fichados por equipos más grandes. Uno de ellos, Drinkwater.

Su papel en aquel Leicester de Claudio Ranieri junto a N'Golo Kanté en el centro del campo que desafiaba pronósticos convencionales le llevó a firmar por el Chelsea en 2017 por una cifra cercana a los 45 millones de euros. Sin embargo, su etapa en Stamford Bridge fue profundamente frustrante. Problemas físicos, falta de continuidad y una adaptación que nunca llegó a consolidarse limitaron su participación a solo 23 partidos en cinco temporadas, mientras encadenaba cesiones y veía cómo se alejaba de su mejor versión.

Además de lo deportivo, el centrocampista afrontó situaciones personales complicadas durante esos años, como el fallecimiento de familiares cercanos y problemas familiares le marcaron profundamente. Se hecho, él mismo reconoció que atravesó momentos de desorientación y dificultades para gestionar la presión fuera del campo, y tuvo varios problemas con la justicia.

Tras pasos por clubes como Aston Villa, Burnley, Kasimpasa en Turquía o Reading, y sin lograr consolidarse, Drinkwater decidió colgar las botas oficialmente en octubre de 2023 a los 33 años. Hoy, una vez retirado, se encuentra trabajando como albañil en Mánchester en trabajos de construcción.

Según él mismo ha compartido en varias ocasiones en sus propias redes sociales, se dedica a tareas de albañilería, carpintería y rehabilitación de inmuebles en la zona de su ciudad natal. Sus fotos, en la obra, con chaleco reflectante e incluso casco generan muchas interacciones, y también algunas críticas.

Algunos comentarios a las publicaciones apuntaban que “había tocado fondo”. Drinkwater respondió con honestidad y firmeza: "He recibido muchos mensajes. Me gusta lo que hago ahora. Es una decisión personal".

"Me encanta estar en la obra trabajando duro. Es mi elección", decía en otra ocasión, alegando a la salud mental y no a la importancia del dinero. "El dinero no resuelve nada. El cheque de pago realmente no ayuda en nada, ni siquiera piensas en el dinero" y "cualquiera que piense que ganar buen dinero resolverá todos tus problemas está equivocado. La salud mental es más importante que lo físico".

Con su historia, el exjugador ha sido ejemplo de la reinvención tras dejar el deporte y ha encontrado la 'paz' en un trabajo que le aporta equilibrio personal y mental.