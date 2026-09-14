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Daniel Maldini da positivo en un control de alcoholemia tras sufrir un accidente en Milán

El hijo del legendario Paolo, que había marcado un gol horas antes con el Cagliari, registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda

Daniel Maldini marcó el gol de la victoria del Cagliari en Bérgamo

Daniel Maldini marcó el gol de la victoria del Cagliari en Bérgamo / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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EFE

Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo, dio positivo en un control de alcoholemia después de un accidente en el que se vio involucrado con su coche en Milán tras el partido contra la Atalanta, por lo que se le retiró el permiso de conducir.

El jugador del Cagliari registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, realizadas en el lugar de los hechos por la policía local, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l).

El accidente se produjo alrededor de las 05:15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini chocó contra otro vehículo, según adelantaron medios locales. En el accidente resultaron heridas seis personas, aunque ninguna de ellas de gravedad. Maldini fue trasladado al hospital para someterse a varias pruebas y posteriormente recibió el alta.

El futbolista había pasado la noche en Milán después de jugar el sábado con el Cagliari contra la Atalanta en Bérgamo, donde marcó de penalti el gol de la victoria de su equipo. La Policía realizó al jugador las pruebas de alcoholemia en el lugar del accidente y posteriormente se solicitaron también análisis para determinar la posible presencia de drogas, una prueba que está aún a la espera de arrojar los resultados.

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El abogado de Maldini, Danilo Buongiorno, aseguró que el futbolista regresó a su domicilio y está en buenas condiciones de salud. "Daniel está bien y no ha sufrido ningún tipo de lesión, y mucho menos una lesión grave", concluyó en un comunicado.

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