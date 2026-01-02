Dani Alves vuelve al fútbol y posa por primera vez con la camiseta de su nuevo equipo

En los últimos años, la vida de Dani Alves ha dado varios giros inesperados. De jugar en los Pumas y estar en el foco del fútbol mundial, pasó por un año complicado en prisión preventiva, hasta ser finalmente absuelto en 2024.

Ese tiempo marcó un punto de inflexión en la vida del brasileño: retomó su relación con Joana Sanz, con quien tuvo su primer hijo en octubre de 2025, y descubrió nuevos intereses, como participar activamente en una iglesia evangélica en Girona.

Ahora, Dani Alves vuelve al fútbol, pero esta vez desde un rol completamente diferente. A finales del año pasado se anunció que el exjugador del Barcelona había adquirido participación en un club portugués, y ahora la operación se ha hecho oficial.

El brasileño se ha convertido en copropietario del Sporting Clube São João de Ver, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol luso, y ha posado con la camiseta del club y el dorsal 13, simbolizando su nueva etapa dentro del proyecto.

El club ha celebrado su llegada como una "nueva página y un punto de inflexión" en su historia. Según el comunicado oficial, "esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quienes conquistaron el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer. Dani Alves trae una visión global, mentalidad ganadora y ambición. São João de Ver ofrece identidad, comunidad y una historia construida con esfuerzo y verdad. Juntos, convertimos lo que ya es grande en un proyecto más grande, sostenible e inspirador".

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que Alves formase parte de la plantilla durante seis meses, finalmente su papel estará centrado en las decisiones deportivas y estratégicas del club, aportando su experiencia y visión a largo plazo.

Para el brasileño, esta etapa representa una manera de seguir vinculado al fútbol, y al mismo tiempo, asumir nuevos retos que van más allá del terreno de juego.