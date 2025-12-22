Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Alves, cerca de volver al fútbol

El lateral cierra los detalles de la compra de un club de tercera división portuguesa, donde jugaría los últimos seis meses de la temporada

PI STUDIO

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Dani Alves está dispuesto a decir adiós a su carrera como futbolista sobre el verde. No en su casa, tampoco en prisión, sino sobre el terreno de juego es donde el lateral quiere poner fin a su etapa como jugador profesional, una marcada por los títulos pero también por los recientes escándalos de agresión sexual. Olvidados sus problemas con la justicia -el defensa fue absuelto por el Tribunal de Justicia de Catalunya en marzo por falta de hechos probatorios-, Alves está listo para realizar un nuevo paso en su vida.

Según apunta en las últimas horas ESPN Brasil, Dani Alves finalizó este viernes los últimos flecos de la compra del São João de Ver, club de la tercera división portuguesa que será su nueva casa en los próximos meses. Se convertiría en el máximo accionista del club luso con la más que posible opción de que firme un contrato laboral de seis meses para vestirse de corto y jugar el último tramo de la temporada como futbolista.

El exfutbolista Dani Alves a su salida de la cárcel de Can Brians, a 25 de marzo de 2024, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona)

Dani Alves, en Madrid / EUROPA PRESS

La misma información detalla que Dani Alves cuenta con el apoyo de un grupo de inversores brasileños para concretar la compra de la SAD de São João de Ver, equipo que ocupa actualmente la novena posición en la Serie A de la Liga 3. De volver a los terrenos de juego, el lateral regresaría tras estar ausente del verde desde enero de 2023. Alves fue acusado de agresión sexual y se inició un proceso judicial que lo mantuvo en prisión durante 14 meses, aunque finalmente terminó con su absolución por falta de pruebas hacia el defensa. No fue declarado como inocente.

Desde entonces, el brasileño ha estado bastante desaparecido de la escena, aunque fue recientemente visto predicando en una iglesia evangélica en Girona en unas imágenes que no tardaron en hacerse virales. El futbolista lleva meses trabajando detrás de la escena para volver al mundo del fútbol y terminar su etapa como futbolista sobre el verde, un paso antes de iniciar la más que probable carrera como entrenador que el brasileño quiere encarar en los próximos años.

