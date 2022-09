Dani Alves se lesiona rodilla derecha, pero asegura que estará listo para el Mundial

El jugador se pierda la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2022 Por el momento, el club no cuenta con el parte médico oficial sobre la lesión

El brasileño Dani Alves, lateral de los Pumas UNAM mexicanos, se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, aunque, según el jugador, no lo pone en riesgo para, en caso de ser requerido, disputar con su país el Mundial Qatar 2022.

El club informó este jueves en una nota de prensa de la lesión que motivará que el futbolista de 39 años se pierda la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2022.

"Dani Alves no podrá cerrar el torneo Apertura 2022 con Pumas. El zaguero brasileño no realizó el viaje a Ciudad Juárez para encarar el compromiso ante Bravos por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que aún se encuentra en evaluación por parte del cuerpo médico del club", explicó el equipo de la UNAM.

A pesar de aún no tener un diagnóstico por parte de los médicos de los Pumas, Alves respondió en sus redes sociales a una publicación de un medio mexicano, que aseguró que se perderá la Copa del Mundo, que su baja para el duelo ante el Juárez FC sólo es por precaución y que estará listo para Catar 2022.

"No es verdad, mi amigo Diogo (De Oliveira, delantero de los Pumas) me pegó una patada en el entreno y por precaución no viajo. PUNTO", afirmó el exjugador del Sevilla y el Barcelona.