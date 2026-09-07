No dan crédito con Ter Stegen tras la derrota del Ajax: "Increíble, se pasó diez minutos caminando"

Tiene trabajo por delante Míchel. Mucho. El vallecano, con el total respaldo de Jordi Cruyff, director técnico, asume el ilusionante - pero a la vez exigente - reto de devolver al Ajax al lugar que le corresponde en los Países Bajos. Para ello, la plantilla sufrió una remodelación descomunal y llegaron futbolistas de primer nivel como Marcos Leonardo, Julian Brandt, Amrabat, Blind, Tsygankov, Caio Henrique y los culés Jofre Torrents y Marc-André ter Stegen.

Precisamente por una inversión de semejante calibre, Míchel necesita tiempo para encajar las piezas de su nuevo puzle. Alcanzado el primer objetivo de la temporada, la clasificación para la Conference League, tocaba poner el foco en el inicio de una Eredivisie que el conjunto de Ámsterdam no conquista desde 2022, cuando Erik ten Hag estaba al mando.

El Ajax debutó con un solvente triunfo ante el PEC Zwolle y, después de empatar a dos frente al Heerenveen, goleó al Telstar (0-4). Sin embargo, en la verdadera prueba de fuego, ante el vigente campeón, el PSV de Peter Bosz, llegó el primer tropiezo de la era Míchel en Ámsterdam.

Ter Stegen no midió bien en el 0-1 de Pepi / OLAF KRAAK / EFE

El conjunto 'ajacied', pese a ser superior durante buena parte del encuentro, perdonó en ambas áreas y terminó cayendo por 1-3. Tolu anotó el 1-1 momentáneo. Dicho esto, el vallecano necesita tiempo para que todo termine de carburar y el nuevo proyecto funcione como pretende.

Uno de los que se llevó la peor parte fue Ter Stegen, asentado bajo palos desde el primer día y en busca de la continuidad deseada después de unas últimas temporadas marcadas por las lesiones, incluida su frustrada cesión al Girona. En Ámsterdam, de nuevo cedido por el Barcelona y con Míchel al mando, dispone de un contexto propicio para recuperar la confianza y ofrecer su mejor versión.

No tuvo su noche

Su actuación, sin embargo, fue objeto de críticas en los Países Bajos por parte de Hans Kraay Jr., exfutbolista y analista en el programa 'Goedemorgen Eredivisie' de 'ESPN'. Tildó de "increíble" su comportamiento en la segunda parte, especialmente cuando el Ajax perdía por 1-2: "Entre los minutos sesenta y setenta, el Ajax no sacó el balón de su propio campo. Van perdiendo 1-2 y se lo toman con calma, como si fueran ganando 3-0".

Responsabilizó al alemán del parsimonioso juego del Ajax, pues aseguró tener "la impresión de que a Ter Stegen todo esto le parece perfectamente bien. Ni siquiera sabía que el Ajax iba perdiendo 1-2. Se pasó diez minutos caminando por ahí. ¡De verdad, me pareció increíble!". Eso no quita, eso sí, que le parezca "fantástico" que el Ajax pueda contar en su plantilla con un meta de su caché.

Tampoco fue la mejor noche del germano bajo palos. A los cuatro minutos ya mandaba el PSV después de que Ricardo Pepi anotase de cabeza tras un centro que Ter Stegen no midió bien. El alemán se quedó a medias y después nada pudo hacer para evitar el tanto.

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Poco pudo hacer también en el segundo, obra de Geertruida, que sacó un remate parabólico a la salida de un córner. Y, ya con el equipo completamente partido en el tiempo añadido, encajó el tercero: un disparo cruzado de Bajraktarević que llegó a palmear, pero no logró repeler.