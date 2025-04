Dalma Maradona denuncia "maltrato" a su padre: "La casa en la que murió era un asco, había olor a pis"

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, denunció, durante el juicio por la muerte de su padre, que los médicos que lo trataban cuando falleció obstaculizaron el contacto del ídolo argentino con su familia y los engañaron "de la manera más cruel" sobre las decisiones de su última internación.

Dalma Maradona, una de las dos hijas que el exfutbolista tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe, acudió al Tribunal de lo Criminal Número 3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y brindó testimonio por primera vez desde el comienzo del juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte de su padre el 25 de noviembre de 2020.

La hija del ídolo argentino cuestionó con dureza al equipo médico que estuvo a cargo de los cuidados de su padre durante la internación domiciliaria posterior a una operación en la cabeza el 3 de noviembre de 2020, y acusó que limitaron el contacto que ella y otros familiares podían tener con Diego. "Muchas veces yo dije que no reconocía a mi papá en el último tiempo porque ya no se reía, se perdía, si estábamos en una videollamada no sabía quién estaba del otro lado", relató Dalma, quien alertó de esta situación al equipo que trataba a su padre.

"Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió. Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y que nadie le ofreció ayuda sigue siendo muy doloroso", declaró.

"Nos cortaron todo tipo de contacto"

"Los médicos decían que era normal, que eran semanas, pero que iba a estar bien y obviamente durante todo ese último tiempo nos cortaron todo tiempo de contacto", añadió, y precisó que quienes obstaculizaron el contacto con su padre fueron su médico de cabecera, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Consultada por su participación en la toma de decisiones sobre el equipo médico del exfutbolista y los procedimientos a los que fue sometido, Dalma explicó: "Nosotras no teníamos mucha injerencia, podíamos decir lo que nos parecía pero no decidíamos nada".

"Nos engañaron de la manera más cruel"

Según comentó, tras la operación de Maradona el 3 de noviembre, Luque le dijo a la familia que la única opción para el proceso de recuperación era una internación domiciliaria, mientras que descartó la posibilidad de una internación -voluntaria o por la fuerza- en la Clínica Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

"Discutimos las 3 opciones, no nos parecía tan mal porque nos prometieron lo mismo (en la internación domiciliaria) que en la Clínica Olivos, y nunca pasó. Nos engañaron de la manera más cruel", señaló.

"El lugar era un asco"

Dalma aseguró que las condiciones de la vivienda en la que fue internado su padre no se ajustaban a lo que les habían prometido. "El lugar era un asco, había olor a pis, la cama que tenía era un asco, había un inodoro portátil, estaba ese panel que habían puesto en las ventanas para que no hubiera luz, y una puerta corrediza. La habitación era horrible", dijo.

"No había baño cerca y la cocina era un asco. No me consta que hubiera habido una persona que se encargara de la limpieza", continuó el testimonio de Dalma.

Dalma se refirió también a la última vez que vio a su padre, el día de su fallecimiento, y relató, entre lágrimas, que lo vio tapado con una sábana, "la cara muy hinchada, las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo".