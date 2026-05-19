Se da por hecho que el Panathinaikos despedirá a Rafa Benítez

El Panathinaikos griego está preparando el despido del entrenador español Rafa Benítez solo siete meses después de haberse hecho cargo del banquillo y tras una mala temporada en la que terminó cuarto en la Superliga griega, informa este martes la prensa deportiva local.

El despido de Benítez ya está decidido y solo falta formalizarlo, algo que podría suceder este martes mismo, según el portal Newsbeast.

Benítez recibiría, según ese medio, siete millones de euros en concepto de su sueldo por los últimos siete meses y de indemnización por rescisión de contrato, que fue firmado el pasado octubre por dos años y medio.

El acuerdo entre el club y Benítez incluía unos honorarios de 3,6 millones de euros por temporada, lo que hizo del extécnico del Valencia, el Liverpool, el Chelsea o el Real Madrid, el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego.

Benítez logró llevar al Panathinaikos del séptimo al cuarto puesto en la Superliga griega, lo que le da una oportunidad de clasificarse el próximo año en la Liga Conferencia si logra ganar dos rondas clasificatorias.

Además, condujo esta temporada al equipo griego hasta los octavos de final de la Liga Europa, donde fue eliminado por el Real Betis español.

No obstante, el propietario del Panathinaikos, el empresario Yannis Alafouzos, no se ha mostrado satisfecho por estos resultados, según los medios deportivos.

De hecho, el club está barajando la posibilidad de fichar al técnico danés Jacob Neestrup, despedido del FC Copenhague el pasado marzo, informa el portal Gazzetta.

Benítez es uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia. Ha ganado una Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, una Copa de la UEFA con el Valencia en 2004 y una Liga Europa como entrenador del Chelsea inglés en 2013.

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El Panathinaikos tiene en su palmarés 20 títulos de liga (el último el de la temporada 2009-2010) y 20 Copas de Grecia (la última la temporada 2023-2024).