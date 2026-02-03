El Cuti Romero carga de nuevo contra el Tottenham: "Solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso"

El empate que el Tottenham consiguió arrancar ante el City (2-2) tiene aún más mérito si se tiene en cuenta la plaga de lesiones que atormenta al club londinense desde hace tiempo. Los 'spurs' han normalizado un ejercicio de supervivencia y de competir por debajo de sus propias expectativas, en una temporada que vuelve a pintar catastrófica.

La situación no podría ser más delicada para los de Thomas Frank, que viven un 'déjà vu' respecto al curso pasado: en Europa responden, pero en la liga se hunden. El año pasado ganaron la Europa League, pero terminaron decimoséptimos con una ridícula cifra de 38 puntos, algo inaceptable para un club de su magnitud.

Esta temporada el equipo logró acabar quinto en la fase de liga de la Champions, con una única derrota ante el PSG. En la Premier, sin embargo, la realidad es otra: décimocuartos con 29 puntos. Con esa clasificación, están más cerca del descenso (a 9 puntos) que de Europa (a 11).

Jugadores del City y Tottenham disputan un balón en el área / Associated Press/LaPresse / LAP

Las lesiones, el gran condicionante

El curso pasado ya estuvo condicionado por una oleada de lesiones que desestabilizó al equipo, y este año el panorama es casi idéntico. La enfermería está desbordada con Kudus (baja hasta abril), Bergvall, Bentancur, Richarlison, Pedro Porro y Maddison, que sufrió una rotura de ligamentos en agosto y se perderá toda la temporada.

La tensión ha llegado a tal punto que el capitán, Cuti Romero, explotó en Instagram tras el partido contra el City, lanzando un dardo al club: “Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos incluso sin sentirme bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso”.

El central jugó forzado y tuvo que ser sustituido al descanso por molestias. No es la primera vez que el argentino carga contra la cúpula, algo que ya hizo en enero, cuando acusó a la directiva de “aparecer solo cuando las cosas van bien”.

Los jugadores del Tottenham celebran un gol de Solanke / NEIL HALL / EFE

Un mercado de invierno insuficiente

Por su parte, Thomas Frank, cuestionado por los resultados, salió a justificar la gestión de un mercado de invierno que ha dejado un sabor agridulce, y reconoció que se podría haber hecho más: "El mercado no es Football Manager. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es". El club vendió a Brennan Johnson por 40 millones al Crystal Palace y solo ha incorporado a Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, por la misma cifra, además de Souza, lateral izquierdo del Santos.

Eliminados ya de las dos copas, parece impensable que el Tottenham tenga opciones reales en la Champions, como también lo es pensar en una remontada que les meta en puestos europeos. Todo apunta, en definitiva, a que los 'Spurs' cerrarán la temporada sin títulos y, probablemente, sin billete para Europa.