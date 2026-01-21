Fútbol
El curioso método de Tedesco que ayudó a Asensio a ganar el partido...¡botellas de agua!
El técnico alemán usó unas botellas para explicar a Asensio un ajuste táctico que se convirtió en la clave de la victoria del Fenerbahçe
El Fenerbahçe sigue presionando semana tras semana al Galatasaray para arrebatarle el primer puesto en la liga turca. El equipo, pese a mantenerse invicto, continúa segundo a solo un punto de los de Okan Buruk. Cada jornada se convierte en una batalla trepidante en sus respectivos encuentros, conscientes de que cualquier tropiezo resulta muy difícil de enmendar.
La última fecha se celebró con euforia para los del este de Estambul. El Galatasaray se dejó dos puntos ante el Gaziantep (1-1), mientras ellos lograron una sufrida victoria frente al Alanyaspor (2-3). El marcador al descanso favorecía a los locales, pero Musaba y Talisca, autor del primer tanto, remontaron en la segunda mitad para sumar tres puntos más al casillero y recortar distancias.
Tres botellas que valieron tres puntos
Cuando el partido aún estaba igualado, Domenico Tedesco llamó a Marco Asensio en la banda para explicarle un ajuste táctico. El técnico alemán improvisó una pizarra sobre el césped utilizando unas botellas para representar los movimientos e instrucciones que quería transmitirle.
Lo que en un principio pareció una simple anécdota captada por las cámaras se convirtió, minutos después, en la clave de la victoria. Asensio asistió el gol decisivo ejecutando a la perfección la idea que su entrenador había diseñado, botella a botella.
Un año ilusionante
El arranque de 2026 está siendo pletórico para el Fenerbahçe. Los fichajes de Guendouzi y Musaba ya están dando sus frutos, y la reciente Supercopa de Turquía conquistada ante el Galatasaray, el gran rival a batir en la liga, ha inyectado confianza y moral a un equipo que sueña con levantar el título liguero por primera vez desde 2014.
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: 'Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
- Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’
- Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre el fuera de juego de Lamine: 'Tardaron 10 minutos porque debían estar editando la imagen
- Barça - Dubai Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo