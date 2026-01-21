El curioso método de Tedesco que ayudó a Asensio a ganar el partido...¡botellas de agua!

El Fenerbahçe sigue presionando semana tras semana al Galatasaray para arrebatarle el primer puesto en la liga turca. El equipo, pese a mantenerse invicto, continúa segundo a solo un punto de los de Okan Buruk. Cada jornada se convierte en una batalla trepidante en sus respectivos encuentros, conscientes de que cualquier tropiezo resulta muy difícil de enmendar.

La última fecha se celebró con euforia para los del este de Estambul. El Galatasaray se dejó dos puntos ante el Gaziantep (1-1), mientras ellos lograron una sufrida victoria frente al Alanyaspor (2-3). El marcador al descanso favorecía a los locales, pero Musaba y Talisca, autor del primer tanto, remontaron en la segunda mitad para sumar tres puntos más al casillero y recortar distancias.

Tres botellas que valieron tres puntos

Cuando el partido aún estaba igualado, Domenico Tedesco llamó a Marco Asensio en la banda para explicarle un ajuste táctico. El técnico alemán improvisó una pizarra sobre el césped utilizando unas botellas para representar los movimientos e instrucciones que quería transmitirle.

Lo que en un principio pareció una simple anécdota captada por las cámaras se convirtió, minutos después, en la clave de la victoria. Asensio asistió el gol decisivo ejecutando a la perfección la idea que su entrenador había diseñado, botella a botella.

Un año ilusionante

El arranque de 2026 está siendo pletórico para el Fenerbahçe. Los fichajes de Guendouzi y Musaba ya están dando sus frutos, y la reciente Supercopa de Turquía conquistada ante el Galatasaray, el gran rival a batir en la liga, ha inyectado confianza y moral a un equipo que sueña con levantar el título liguero por primera vez desde 2014.