El curioso error de una televisión argentina: confunden al entrenador de la Roma con un estafador

La actualidad en los últimos días en Italia ha estado protagonizada por la historia de un ingenioso estafador que se disfrazó de su madre muerta para continuar cobrando su pensión. Los hechos, sucedidos en 2022 en Mantua, una ciudad situada al norte de Lombardía (Italia), han salido a la luz recientemente provocando una serie de reacciones y memes entre el público italiano.

Tal ha sido el revuelo mediático que la historia del hombre que adoptó el papel de su madre fallecida ha traspasado fronteras, con los memes incluidos. Precisamente uno de ellos provocó un error en una televisión argentina que rápidamente se ha hecho también viral.

'Telefé Noticias' publicó un video en su canal de Youtube (en el que que cuentan con más de dos millones de suscriptores) explicando la curiosa historia del estafador, solo que para ilustrar la noticia eligió, por error, uno de esos memes que habían corrido por Italia en los que se comparaba al hombre en cuestión con diferentes personalidades del país.

Gasperini aparece en el centro junto al estafador (izquierda) y la madre de este (derecha) / X

En este caso, el canal argentino publicó una imagen del estafador disfrazado de su madre, de la madre en cuestión y de Gian Piero Gasperini, actual entrenador de la Roma.

La imagen del técnico italiano como estafador aparece hasta dos veces en el breve vídeo publicado por 'Telefé' y aunque varios comentarios a la publicación han hecho constar el error, el video estuvo publicado más de 24 horas y alcanzó más de 27.000 visualizaciones.