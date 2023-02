La curiosa invitación de Ronaldo a Messi

El ahora presidente del Valladolid expresó su admiración al jugador del PSG en la gala The Best "Leo, ¡qué lindo estás”. Enhorabuena por el Mundial. Te vi cómo disfrutabas, es increíble. Me alegré un montón", dijo el brasileño

Ronaldo Nazário fue uno de los invitados a la gala de los premios The Best, realizada en la Sala Pleyel de París, Francia.

El presidente del Valladolid y del Cruzeiro felicitó a Leo Messi por su consagración en el último Mundial de Qatar y lo invitó a tomar un café en los próximos días.

El que también fuera campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 y Corea Japón 2002 se alegró de que que el argentino conquistara finalmente la Copa del Mundo, el único trofeo que le faltaba en su palmares.

Ronaldo aprovechó el encuentro con Lionel Messi para proponer un encuentro en los próximos días. “¿Tomamos un café, Messi?. Voy a estar toda la semana aquí, así después tomamos un café juntos", escribió el brasileño en su página de Instagram.

El jugador del PSG se mostró agradecido y dio a entender que el encuentro podría darse en los próximos días en la capital francesa.