La curiosa declaración de Kai Havertz sobre su consumo de azúcar en Londres: "En el descanso, me daban ositos de goma o Skittles"

La dieta es fundamental para un futbolista. La preparación previa es clave para determinar el rendimiento sobre el césped, mientras que mantener unos hábitos estrictos y bien definidos puede ayudar a potenciar el estado físico a medio y largo plazo.

En el caso de los futbolistas profesionales, los clubes facilitan la opción de un cocinero o un nutricionista a los jugadores, para que estén acompañados durante su estancia en el club y seguir los parámetros impuestos por los responsables de esta faceta.

La dieta de Havertz

Hay jugadores que tienen una alimentación muy marcada y que a veces les va bien saltarse la dieta, ya sea por necesidad o satisfacción. Otros, como Kai Havertz, exjugador del Chelsea y actual del Arsenal, explicó en su día que es un deportista que necesita azúcar.

"Al principio teníamos un cocinero en Londres que venía todos los días a cocinar para nosotros. Y la verdad es que no me sentía nada bien", dijo Havertz en 2023, que tenía un plan de alimentación muy estricto, dos años después de proclamarse campeón de la Champions.

El alemán explica que, a su llegada al Arsenal, todo cambió. "Esto tuvo el efecto contrario. Me dijo que, como soy un adicto al azúcar, bebía Coca-Cola después del partido y necesitaba dulces y esas cosas porque me dan fuerza y energía. Luego me dijo que dejara de hacerlo por completo", comentaba hace años.

"Después contratamos a un nutricionista en el Chelsea, que adoptó una postura totalmente opuesta y me dijo: 'Kai, necesitas Fanta, necesitas Coca-Cola, tómate una al día'. En el descanso, me daban ositos de goma, Skittles o algo así. Siguió al pie de la letra la otra política y volví a estar lleno de energía", terminaba el futbolista alemán con humor.

Una fuente de energía, con limitación

El azúcar puede ser útil para los futbolistas porque los carbohidratos se transforman en glucosa, una de las principales fuentes de energía que utiliza el organismo durante el ejercicio. En esfuerzos intensos, como correr, acelerar o disputar un partido, disponer de glucosa ayuda a mantener el rendimiento.

Kai Havertz celebra el segundo tanto contra el Manchester City / DIMITRIS LEGAKIS

Además, los alimentos y bebidas con azúcares simples pueden proporcionar energía rápidamente, algo especialmente útil durante o después de un encuentro. Por este motivo, algunos futbolistas consumen pequeñas cantidades de dulces o bebidas azucaradas en el descanso, cuando necesitan recuperar energía de forma rápida.

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Sin embargo, esto no significa que cuanto más azúcar se consuma, mejor sea el rendimiento. La cantidad y el momento son importantes, y el azúcar debe formar parte de una alimentación equilibrada. En situaciones de ejercicio prolongado o intenso, puede tener una función concreta, pero fuera de esos momentos un consumo excesivo no aporta beneficios.