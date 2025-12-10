La curiosa comparación de Pépé: "Messi es Naruto o Son Goku y Cristiano es Sasuke o Vegeta"

La infancia de muchos adultos está marcada por los dibujos animados de Dragon Ball Z y Naruto. Aun así, no se había llevado antes este camo del anime con el fútbol. Sí lo hizo Nicolas Pépé. En una conversación con el youtuber francoparlante Just Riadh, el jugador del Villarreal hizo una comparación del eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con los protagonistas de la serie.

“En las entrevistas se ve que Cristiano es el número dos”. A partir de ahí, construyó su analogía: “Hizo comparaciones. ¿Conoces Naruto? ¿Conoces Dragon Ball Z? Vegeta siempre hablaba así, y el que no hablaba era Son Goku. En Naruto, ¿ quién hablaba? Sasuke. ¿Quién no hablaba? Naruto”.

El entrevistador lanzó entonces la pregunta clave: si “Messi es Naruto y Sasuke es Cristiano”. El costamarfileño respondió de forma tajante: “Vegeta es Cristiano. Él tiene la frustración de que alguien pequeño está por delante de él”.

También se refirió al registro goleador del portugués desde su llegada a Arabia Saudí: “Desde que empezó en el Al-Nassr ha metido 200 penaltis”.

En contraste, volvió a ensalzar a Messi: “Messi sabe hacer goles y sabe hacer pases, regatear, hacer jugar al equipo, crear espacios para todos los jugadores… Messi lo hace”. Cuando el entrevistador replicó con un “Cristiano también”, Pépé fue rotundo: “No”.

Víctima de racismo

En los últimos días, Pépé también fue noticia por los insultos racistas recibidos en redes tras una broma sobre la selección de Marruecos, campeona de África por última vez en 1976. En la misma entrevista, dijo que “vencimos a Argelia en la Copa Africana de Naciones 2021 y solo tienen 2 estrellas mientras que nosotros tenemos 3. Tendremos que tener cuidado en Marruecos, pero no sé si tienen una estrella. Quizás una que ganaron en 1817”.

Un sector de aficionados marroquíes respondió con comentarios ofensivos, incluso sobre su vida personal. Ante la polémica, el jugador emitió un comunicado:

“Pido perdón si mis palabras han podido ser malinterpretadas por los seguidores de Marruecos. En el vídeo, tras el comentario, enfatizo la dificultad de medirse a Marruecos durante esta Copa África. Estamos todos juntos, el continente africano nos obliga. Fuerza a todos y que le den al racismo”.

Futbolistas como Kephren Thuram se solidarizaron rápidamente con él. El Villarreal también transmitió su respaldo: “En el fútbol, como en la vida, no hay lugar para el racismo… Estamos contigo”.

LaLiga se sumó al mensaje: “En nuestro fútbol, no hay lugar para el racismo. LaLiga está contigo”.