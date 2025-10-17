La curiosa carambola que necesita San Marino para tener opciones al Mundial: ¡Dejarse perder por goleada!

La selección de San Marino, última en el ranking FIFA y con un valor de plantilla de 960.000 euros, enfrenta una de las situaciones más surrealistas de los últimos años en el mundo del fútbol. Tras las derrotas de esta semana contra Austria y Chipre, el combinado entrenado por Roberto Cevoli necesita que Rumanía les venza por varios goles para que estos se clasifiquen como segundos de grupo y ellos puedan optar a la repesca.

Unas eliminatorias fatídicas

El papel de 'La Serenísima' en las eliminatorias europeas de la Copa Mundial de 2026 ha sido el peor posible. En los siete partidos que han disputado no han sido capaces de sumar ningún punto, lo que les ha delegado a la última posición de la tabla. Además, los sanmarinenses han encajado 31 goles y solo han sido capaces de anotar uno, lo que muestra las dificultades que han tenido los chicos de Cevoli para ver puerta.

Sin embargo, no todo está perdido para el segundo país con menos población de Europa, que tiene el próximo 18 de noviembre contra Rumanía, la última oportunidad para hacer historia.

El nuevo sistema de clasificación marcará el futuro del país

Europa dispone de 16 plazas que dan acceso a la Copa Mundial. Doce de estas se eligen entre los campeones de grupo del torneo eliminatorio y las cuatro restantes se reparten mediante una repesca vinculada a la UEFA Nations League, al que acceden los mejores equipos que no hayan logrado clasificarse de manera directa.

San Marino cerró la fase de grupos de la Nations League como líder del grupo D2, un logro histórico que le deja una pequeña posibilidad de acceder al repechaje. Sin embargo, para que ese escenario se concrete, Rumania debe asegurarse su clasificación. Solo entonces se liberaría una plaza que, por efecto rebote, podría beneficiar al pequeño microestado europeo.

La clasificación de Rumanía, pendiente de una serie de carambolas

El conjunto rumano ocupa la tercera posición del Grupo D con trece puntos y necesita que la selección de Bosnia y Herzegovina, que se encuentra en el segundo puesto con quince puntos, pierda su último partido.

BUCHAREST (Romania), 12/10/2025.- Romania's Virgil Ghita (C) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group H match between Romania and Austria in Bucharest, Romania, 12 October 2025. (Mundial de FÃºtbol, RumanÃ­a, Bucarest) EFE/EPA/ROBERT GHEMENT / ROBERT GHEMENT

Por su parte, los bosnios tienen la dura papeleta de ganar a Austria, que es líder y que se juega el acceso directo. Los dragones se encuentran en un escenario múltiple y pueden pasar a la fase final si vencen a los austríacos; pasar a los play-offs si empatan o si pierden y Rumanía vence por menos de tres goles; o quedarse fuera del Mundial si pierden y la Tricolor gana por más de tres.

Lo que pase en el Ernst-Happel-Stadion de Viena el 18 de noviembre no marcará únicamente el futuro de las dos selecciones que se enfrentan, sino que el resultado de dicho encuentro condicionará el futuro de Rumanía y, por ende, de San Marino. Una situación insólita, ya que cuatro de los cinco países del grupo seguirán atónitos el encuentro.