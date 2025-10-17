MUNDIAL 2026
La curiosa carambola que necesita San Marino para tener opciones al Mundial: ¡Dejarse perder por goleada!
'La Serenísima' tiene que perder el próximo partido contra Rumanía por varios goles para poder optar a la repesca y clasificarse para la fase final del torneo
La selección de San Marino, última en el ranking FIFA y con un valor de plantilla de 960.000 euros, enfrenta una de las situaciones más surrealistas de los últimos años en el mundo del fútbol. Tras las derrotas de esta semana contra Austria y Chipre, el combinado entrenado por Roberto Cevoli necesita que Rumanía les venza por varios goles para que estos se clasifiquen como segundos de grupo y ellos puedan optar a la repesca.
Unas eliminatorias fatídicas
El papel de 'La Serenísima' en las eliminatorias europeas de la Copa Mundial de 2026 ha sido el peor posible. En los siete partidos que han disputado no han sido capaces de sumar ningún punto, lo que les ha delegado a la última posición de la tabla. Además, los sanmarinenses han encajado 31 goles y solo han sido capaces de anotar uno, lo que muestra las dificultades que han tenido los chicos de Cevoli para ver puerta.
Sin embargo, no todo está perdido para el segundo país con menos población de Europa, que tiene el próximo 18 de noviembre contra Rumanía, la última oportunidad para hacer historia.
El nuevo sistema de clasificación marcará el futuro del país
Europa dispone de 16 plazas que dan acceso a la Copa Mundial. Doce de estas se eligen entre los campeones de grupo del torneo eliminatorio y las cuatro restantes se reparten mediante una repesca vinculada a la UEFA Nations League, al que acceden los mejores equipos que no hayan logrado clasificarse de manera directa.
San Marino cerró la fase de grupos de la Nations League como líder del grupo D2, un logro histórico que le deja una pequeña posibilidad de acceder al repechaje. Sin embargo, para que ese escenario se concrete, Rumania debe asegurarse su clasificación. Solo entonces se liberaría una plaza que, por efecto rebote, podría beneficiar al pequeño microestado europeo.
La clasificación de Rumanía, pendiente de una serie de carambolas
El conjunto rumano ocupa la tercera posición del Grupo D con trece puntos y necesita que la selección de Bosnia y Herzegovina, que se encuentra en el segundo puesto con quince puntos, pierda su último partido.
Por su parte, los bosnios tienen la dura papeleta de ganar a Austria, que es líder y que se juega el acceso directo. Los dragones se encuentran en un escenario múltiple y pueden pasar a la fase final si vencen a los austríacos; pasar a los play-offs si empatan o si pierden y Rumanía vence por menos de tres goles; o quedarse fuera del Mundial si pierden y la Tricolor gana por más de tres.
Lo que pase en el Ernst-Happel-Stadion de Viena el 18 de noviembre no marcará únicamente el futuro de las dos selecciones que se enfrentan, sino que el resultado de dicho encuentro condicionará el futuro de Rumanía y, por ende, de San Marino. Una situación insólita, ya que cuatro de los cinco países del grupo seguirán atónitos el encuentro.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona