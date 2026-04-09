Cuestionan al United: "Es el mayor error de toda la historia en el mercado de fichajes"

En los últimos años, el Manchester United ha atravesado una etapa marcada por la irregularidad deportiva y decisiones cuestionadas en los despachos. Lejos de la estabilidad y el dominio que caracterizaron a la era de Sir Alex Ferguson, el club ha encadenado temporadas decepcionantes, cambios constantes en el banquillo y una política de fichajes errática que ha generado críticas tanto de aficionados como de expertos. En este contexto, varias salidas de jugadores han sido señaladas como errores estratégicos, alimentando la narrativa de una entidad que aún busca recuperar su identidad competitiva.

En la Serie A, Scott McTominay ha emergido como una de las figuras más trascendentes desde que aterrizó en Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United por aproximadamente unos 30 millones de euros. Durante su etapa en Old Trafford, McTominay, formado en la academia juvenil de los 'Red Devils', disputó más de 250 partidos y fue pieza clave en conquistas como la FA Cup y la Carabao Cup.

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Desde que se enfundó la camiseta napolitana, el mediocampista ha brillado con luz propia. Ayudó al Nápoles a ganar la Serie A en su primera temporada, fue elegido MVP de la liga y hasta recibió una nominación al Balón de Oro gracias a su aportación ofensiva y su implicación total sobre el césped.

Precisamente ese salto de calidad ha generado, más de un año después de su salida de Inglaterra, una fuerte polémica entre analistas y leyendas del fútbol. El exinternacional italiano Marco Materazzi ha confesado abiertamente su admiración por McTominay y ha criticado sin medias tintas la decisión del Manchester United de traspasarle por una cifra considerada ridícula para su actual nivel.

Scott McTominay anotó un doblete para el Nápoles frente al Inter / Agencias

“McTominay es un jugador increíble de principio a fin. No entiendo cómo el Manchester United lo vendió por casi nada, porque su valor, en mi opinión, es de 60 a 70 millones de euros o más. Es el mayor error del mercado de fichajes en toda la historia. Me encanta Scott McTominay. Cuando surgió en el Manchester United siendo muy joven, me reí porque le dije a mi hijo que incluso con 18 o 19 años, este jugador se convertiría en uno de los mejores del mundo, y ahora es uno de los mejores”, declaró.

En su valoración, el excampeón del mundo con Italia no se muerde la lengua, ya que considera que la salida del centrocampista, vendido por unos 30 'kilos' en 2024, ha sido uno de los fallos de gestión más graves en la historia reciente del United, sobre todo si se compara con el rendimiento que McTominay ha demostrado en la élite italiana.

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El centrocampista escocés, querido por la afición napolitana y seguido por grandes clubes del fútbol europeo, ha respondido en el campo y demuestra que, a sus 29 años, está en su mejor momento competitivo.