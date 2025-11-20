Cuenta atrás para el tándem Pogba-Ansu Fati

Paul Pogba fue uno de los fichajes destacados del Mónaco en verano. Junto a Ansu Fati, el internacional francés aceptó la oferta proveniente del Principado para relanzar su carrera, después de cumplir una sanción por dopaje que le tuvo apartado de la competición durante dieciocho meses. Pogba, castigado en un primer momento cuatro años, vio cómo el TAS redujo sustancialmente el veredicto inicial.

Al margen del mencionado positivo por testosterona de septiembre de 2023 y que acabó con su etapa en la Juventus de forma prematura, el campeón mundial con Francia en 2018 mantuvo un litigio extradeportivo con su hermano Mathias, acusado y condenado por extorsión y secuestro. Unos hechos que influyeron negativamente en su rendimiento.

La proposición del Mónaco fue agua bendita para Paul Pogba. Un borrón y cuenta nueva en toda regla. Después de muchísimos rumores y destinos exóticos, el centrocampista no lo dudó ni un instante. Adi Hütter, exentrenador del equipo, le acabó de convencer con su proyecto futbolístico, tal y como hizo con el propio Ansu Fati.

Pogba, en su presentación con el Mónaco / Mónaco

Puesta a punto

Hütter ya no está en el Louis II tras una mala racha de resultados que forzaron su destitución, pero la ilusión de Pogba se mantiene intacta con Sébastien Pocognoli, nuevo técnico. Durante los últimos meses ha seguido un plan específico para ponerse a punto tras tanta inactividad, algunos contratiempos han pospuesto su reaparición, pero su regreso a los campos tiene ya una fecha marcada: este sábado.

El Mónaco visitará el Roazhon Park de Rennes en compromiso de la Ligue 1 y, todo hace indicar, que Pogba formará parte de la convocatoria de Pocognoli. El jugador está en una buena condición física, aunque no para exigirle un despliegue durante noventa minutos. El francés podría actuar como revulsivo en la segunda mitad y compartir campo con Ansu Fati, la ilusión de la afición monegasca.

Desconexión con Ansu

Paul Pogba ha aprovechado los primeros días de parón internacional para gozar de unas vacaciones exprés en Dubái junto a compañeros de equipo como Ansu Fati, Kassoum Ouattara y Mamadou Coulibaly. El miércoles 14 se reincorporó a los entrenamientos de La Turbie, donde Pocognoli le probó en el doble pivote en ejercicios específicos de defensa. Pogba está de vuelta.