Cuenta atrás para el Mundial: "No basta con pasar de fase de grupos, el objetivo son los cuartos de final"

Faltan apenas 50 días para que arranque el Mundial de 2026, una cita histórica que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Con el calendario ya en cuenta atrás, la atención se centra especialmente en el combinado estadounidense, anfitrión y protagonista de una creciente expectación que mezcla ilusión y exigencia a partes iguales.

Alfonso Mondelo, director de competición de la MLS, y Marcelo Balboa, exinternacional estadounidense y participante en el Mundial de 1994, analizaron en una reciente conferencia en la que estuvo presente SPORT, la situación actual del fútbol en el país y su evolución, poniendo el foco en la selección nacional y la ilusión que existe por el papel que pueda desempeñar en la Copa del Mundo.

Marcelo Balboa, exfutbolista estadounidense, disputó el Mundial de 1994 con la selección de Estados Unidos / EFE

Uno de los puntos clave es la calidad de la plantilla. Estados Unidos cuenta con lo que muchos consideran una 'generación de oro', con futbolistas asentados en grandes clubes europeos como el AC Milan o la Juventus. Un salto cualitativo evidente respecto a décadas anteriores, pero que todavía no se ha traducido en un rendimiento colectivo plenamente consolidado. "El talento está ahí, repartido por los mejores equipos del mundo, pero el reto es lograr que jueguen como un bloque y recuperen la confianza", se destacó durante la comparecencia.

No vale con pasar de fase de grupos, la presión real para Estados Unidos es alcanzar los cuartos de final Alfonso Mondelo — Director de competencia de la MLS

La exigencia, además, ha cambiado de dimensión. Si en anteriores ediciones superar la fase de grupos era visto como un éxito, ahora el listón es mucho más alto. Jugar en casa eleva la presión y también las expectativas. "La realidad es que ya no basta con competir. No vale con pasar de fase de grupos, la presión real para Estados Unidos es alcanzar los cuartos de final", se apuntó, reflejando el optimismo que se respira en un país que espera dar un salto en el escenario internacional.

La selección de Estados Unidos durante el último compromiso internacional / U.S. Soccer MNT

Además, la figura de Mauricio Pochettino aparece como un elemento diferencial. La llegada del técnico argentino al banquillo de 'las Barras y las Estrellas' supone "una inyección de ideas frescas y nuevas para el funcionamiento de la selección". "Pochettino tendrá a su disposición la plantilla con mayor profundidad de talento en la historia de la selección", se subrayó. Sin embargo, su margen de maniobra estará condicionado por la urgencia de resultados. El objetivo mínimo es claro: superar la fase de grupos. Cualquier tropiezo prematuro será considerado como un fracaso.

La evolución del fútbol estadounidense desde los años 90 también ha sido significativa. Desde aquella selección que organizó el Mundial de 1994 hasta la actual, el crecimiento ha sido exponencial, impulsado en gran parte por el desarrollo de la MLS y la exportación de talento a Europa. Sin embargo, el siguiente paso sigue pendiente: consolidarse como una potencia competitiva en las grandes citas.

A falta de 50 días para que arranque la próxima cita mundialista, Estados Unidos se prepara para asumir un papel protagonista. La oportunidad es única, pero también lo es la presión. El Mundial en casa no solo será una celebración futbolística, sino también una prueba definitiva para medir hasta dónde ha llegado el crecimiento del deporte en el país.