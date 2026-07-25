La cuenta del Balón de Oro explica la correlación entre ser campeón del mundo y ganar el premio individual

La Copa del Mundo es el trofeo más importante que un futbolista puede conseguir y, por este motivo, acostumbra a marcar la diferencia entre los candidatos a los principales premios individuales. Dicho de otra manera, en año de Mundial, distinciones como el Balón de Oro acostumbran a estar marcadas por lo que suceda en la competición de la FIFA.

En la historia del fútbol hay varios casos que demuestran la relevancia del torneo mundialista en el trofeo a mejor jugador del mundo. Sin ir más lejos, tras Qatar 2022, Leo Messi se impuso a Erling Haaland en las votaciones, aun cuando el noruego había ganado el triplete con el Manchester City de Guardiola. Además, conocidos por los seguidores del fútbol son los casos de Cannavaro y Modric, quienes aprovecharon grandes rendimientos en el mencionado torneo para ganar posteriormente el Balón de Oro.

Casi la mitad de las veces el ganador no fue un campeón del mundo

Contrariamente a lo que suele pensarse, la propia cuenta del Balón de Oro ha expuesto en un artículo los precedentes sobre la correlación entre el ganador del máximo trofeo individual y si había ganado el máximo trofeo colectivo, demostrando que no siempre este termina siendo determinante. Desde 1995, año en que el premio de France Football pasó a globalizarse para que jugadores de cualquier nacionalidad pudieran ganarlo y no solo los europeos, solo el 57% de las veces un campeón del mundo ha alzado el premio.

Cannavaro levanta la Copa del Mundo en 2006 / EFE

En 1998, Zidane hizo valer su gran rendimiento en el Mundial y el hecho de proclamarse campeón para hacerse con el Balón de Oro, tal como sucedió en la edición de 2002 con Ronaldo Nazario y en 2006 con Fábio Cannavaro. No obstante, en 2010 la tendencia cambió, puesto que Leo Messi se impuso en la terna a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, haciendo valer su mejor temporada, aun cuando los españoles habían ganado el Mundial y el argentino no logró anotar un solo tanto en Sudáfrica. Lo mismo sucedió en 2014, cuando Cristiano Ronaldo ganó la distinción gracias a su récord de 17 goles en Champions, pese a no pasar de grupos en el Mundial de Brasil. Cuatro años después, Modric logró de manera sorpresiva el Balón de Oro, tras ganar la Champions con el Real Madrid y ser finalista de la Copa del Mundo, aunque no ganó tampoco el trofeo con Croacia.

Así, teniendo en cuenta que en 2022 Messi recuperó la tendencia favorable para los campeones del mundo, en las siete ediciones que ha habido por medio un Mundial desde que se globalizaron los candidatos al Balón de Oro, en cuatro ganó el trofeo de France Football un campeón mundialista. Es decir, un 57% de las veces el Mundial marcó la diferencia para el premio.

Varios candidatos para la presente edición

En el presente año, parece difícil poder hacer pronósticos sobre quién ganará la máxima distinción individual, ya que varios futbolistas han firmado su candidatura con argumentos diversos, sin lograr ninguno diferenciarse en demasía del resto. Entre los posibles ganadores, aparecen los nombres de Harry Kane, Lamine Yamal, Leo Messi, Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé, aunque tampoco puede descartarse de manera categórica que Rodri vuelva a dar la gran sorpresa como sucedió en 2024.