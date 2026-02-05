Cucurella y Adama Traoré firman la paz tras su pelea: "Estoy tranquilo porque hay una pantalla de por medio"

El partido de Premier League entre Chelsea y West Ham estuvo marcado por momentos de alta tensión entre los jugadores de ambos equipos. Más allá de los goles y las entradas duras, el episodio más caliente se vivió en los minutos finales, con Marc Cucurella y Adama Traoré como protagonistas inesperados de una tangana que tuvo de todo.

En el tiempo añadido, Adama Traoré forzó un saque de esquina que el colegiado interpretó como saque de portería. La decisión enfureció al extremo del West Ham, que se dirigió directamente al asistente para protestar. Fue entonces cuando Cucurella se cruzó en su camino… pero apenas unos segundos después, Adama lanzó por los aires al defensor del Chelsea al suelo.

Aunque la escena pudo parecer cómica, desencadenó una tangana inmediata. João Pedro intervino para defender a Cucurella y empujó a Adama hacia las vallas publicitarias. La reacción del imponente Traoré no se hizo esperar: adoptó una postura agresiva y avanzó amenazante hacia el atacante brasileño, quien rápidamente se dio cuenta del riesgo y comenzó a retroceder. Todo acabó con tarjeta roja para Todibo por agarrar del cuello a del cuello a Joao Pedro

Firman la paz

Días después, tanto Cucurella como Adama Traoré fueron protagonistas del 'Fan Zone' de TV3, donde recordaron y hablaron sobre este incidente. Al ser preguntado por su acción, el jugador del West Ham afirmó que "todo se queda en el campo, no es nada personal", comentario con el que coincidió el futbolista del Chelsea, quien, en tono de broma, añadió que "ahora estoy tranquilo porque hay una pantalla de por medio".

Para cerrar este capítulo, Adama aseguró que "nunca fue mi intención, no quería hacer eso; fue el calentón para hablar con el linier", mientras que Cucurella concluyó con un escueto "todo bien, queda ahí".