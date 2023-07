Cuatro jugadores del Vélez agredidos por su propia afición: "Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las piernas"

Integrantes de la barra brava irrumpieron en las instalaciones del complejo de entrenamiento del Vélez (ARG) para agredir a cuatro jugadores de su propio equipo Desde la institución se ha asegurado que "todo acto de violencia debe ser condenado" y han publicado un comunicado oficial para denunciar la situación

Según ha podido constatar Olé, después de perder contra Huracán por 1-0 en Parque Patricios, integrantes de la barra brava irrumpieron en las instalaciones del complejo de entrenamiento para agredir a cuatro jugadores de su propio equipo, el Vélez Sarsfield (ARG).

El enfrentamiento se terminó con empujones y puñetazos pero el jugador del Vélez, Leonardo Lara, confesó al periodista Agustín Palacio, lo siguiente: "Me agarraron fuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las piernas"

En esta lamentable situación también se vieron involucrados los futbolistas Francisco Ortega, Santiago Castro y Gianluca Prestianini, que es una joya de la institución y tan sólo tiene 17 años.

Desde la institución han asegurado que "todo acto de violencia debe ser condenado" y han publicado un comunicado oficial que dice lo siguiente:

"El Club Atlético Vélez Sarsfield lamenta y repudia enérgicamente la situación intimidatoria que han vivido anoche algunos futbolistas de nuestro primer equipo, en las inmediaciones de la Villa Olímpica. En Vélez Sarsfield, promovemos los valores del deporte, la integridad y el respeto a las personas bajo toda circunstancia. Todo acto de violencia debe ser condenado.", ha confesado el club.

"La seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en el Club son de suma importancia para nosotros. La institución se encuentra a disposición de la Justicia. Reiteramos nuestro apoyo a los jugadores del plantel profesional y el Cuerpo Técnico comandado por Sebastián Méndez. Saldremos adelante trabajando unidos, pero siempre con los valores que han distinguido históricamente a la familia velezana", añadió la institución.