De cuarta división a la Champions: el 'desconocido' Biondic cumple el sueño que persiguen miles de futbolistas

Hasta hace nada, Mateo Biondic llevaba una vida prácticamente anónima. Lejos de los focos y las noches glamurosas. Pero hoy, a sus 22 años, está a un paso de cambiar el fútbol semiprofesional alemán por la Champions League. Un salto vertiginoso, casi irreal, que resume como pocos lo imprevisible (y maravilloso) que puede ser el deporte rey.

El delantero del SV Eintracht Trier 05, modesto club de la Regionalliga Südwest (Cuarta División alemana), se convertirá en nuevo jugador del Union Saint-Gilloise. Así lo aseguran varios medios alemanes y el siempre fiable Fabrizio Romano. A falta de revisión médica, el acuerdo es total. Biondic dejará atrás campos modestos y rutinas alejadas del fútbol de élite para aterrizar en un club que esta temporada disputa la Champions League, el escaparate soñado por millones de futbolistas.

De Trier a Europa… en cuestión de meses

El ariete alemán, de ascendencia croata, llegó este mismo verano al Eintracht Trier procedente del SV Verl. Y en apenas unos meses ha llamado la atención de uno de los mejores equipos de Bélgica. Su equipo marcha undécimo en la tabla, con siete goles en su casillero particular. Un rendimiento suficiente para que ojeadores de primer nivel llamen asu puerta.

El sello Union Saint-Gilloise

Si el fichaje se confirma, Biondic se embarcará en un proyecto, el del Union Saint-Gilloise, que se ha convertido en los últimos años en una fábrica de delanteros y plusvalías, un club con olfato privilegiado para detectar talento antes de que explote, y para venderlo a buen precio. Todos llegaron por cantidades muy bajas y se fueron siendo futbolistas de primer nivel.

Las ventas más caras de la historia del USG Franjo Ivanovic , vendido este verano al Benfica por 22,8M € / Comprado en 2024 por 4M € al HNK Rijeka

, vendido este verano al por / Comprado en 2024 por 4M € al HNK Rijeka Victor Boniface , vendido en verano de 2023 al Bayer Leverkusen por 22,6M € / Comprado en 2022 por 6,1M € al Bodo/Glimt

, vendido en verano de 2023 al por / Comprado en 2022 por 6,1M € al Bodo/Glimt Noah Sadiki , vendido este verano al Sunderland por 17M € / Comprado en 2023 al RSC Anderlecht por 900.000 €

, vendido este verano al por / Comprado en 2023 al RSC Anderlecht por 900.000 € Cameron Puertas , vendido en verano de 2024 al Al-Qadsiah por 15,3M € / Comprado en 2022 al Lausanne-Sport por 1,16M €

, vendido en verano de 2024 al por / Comprado en 2022 al Lausanne-Sport por 1,16M € Mohamed Amoura , vendido este verano al Wolfsburgo por 14,75M € / Comprado en 2023 al FC Lugano por 4M €

, vendido este verano al por / Comprado en 2023 al FC Lugano por 4M € Casper Nielsen , vendido en 2022 al Brujas por 7,75M € / Comprado en 2019 al Odense BK por 530.000€

, vendido en 2022 al por / Comprado en 2019 al Odense BK por 530.000€ Deniz Undav, vendido en enero de 2022 al Brighton por 7M € / Fichado libre en 2020 procedente del SV Meppen

¿El siguiente nombre en la lista?

Ahora, el Union apuesta por un delantero desconocido para el gran público, que saltará de la cuarta división alemana a la Champions. Mateo Biondic está a punto de cumplir el sueño que miles de futbolistas persiguen sin éxito. La pregunta es inevitable: ¿es una locura el fichaje del ‘desconocido’ Biondic?