Algo no cuadra con Endrick: señalado con abucheos

"Cuando no marca, las críticas a Endrick son muy duras", denunció Paulo Fonseca, preparador del OL el viernes tras la discreta actuación del brasileño en la Coupe de France. El Lens puso fin a la andadura de 'Les Gones' en la competición del KO y, unos días antes, el Olympique de Marsella les había derrotado en la Ligue 1. Así afrontaba el Lyon la visita del Paris FC, un duelo que podía definir el rumbo de su temporada.

El atacante cedido por el Real Madrid llegaba a cita la pólvora mojada. Repartió una asistencia, a Tolisso, en la derrota ante el OM, pero encadenaba cuatro partidos sin ver puerta. Podría decirse, pues, que atrevesaba su primer bache importante desde su llegada al departamento del Ródano.

Fonseca, su principal valedor, explicó que era "una situación nueva para él". Cuando llegó, empezó jugando por la derecha y, ahora, "jugamos con dos delanteros y podría ser difícil que Endrick entienda las mejores opciones de movimiento para llegar a la espalda de la defensa", analizó.

"También es un jugador que siempre quiere el balón. El problema es que queremos el balón a la espalda de la defensa, y él quiere participar en la construcción del juego y retrocede para apoyar cuando no tiene el balón. Pero estas dificultades son normales para un jugador de 19 años", añadió.

Endrick, decepcionado con la eliminación en Copa / @OL

Primera suplencia

Optó por reservar a varios de sus titulares ante el cuadro capitalino pensando en el Celta, entre ellos Endrick, que vivió su primera suplencia desde su llegada a Francia. Y le salió rana: dejó escapar dos puntos y perdió el tercer puesto de la Ligue 1 en favor del Marsella.

Endrick en el partido de semifinal de la Copa / Olympique Lyon

Además del futbolista cedido por el Madrid, dejó en el banquillo a habituales como Corentin Tolisso, Noah Nartey y Roman Yaremchuk. Tuvo que recurrir a ellos cuando el partido se le puso en contra.

Negado

Endrick saltó al césped justo un minuto después del tanto parisino, en el 65'. Lejos de revolucionar el partido, apareció desganado y apagado, quizá afectado por la decisión de su entrenador.

En sus primeros minutos sobre el verde, evitó presionar, y más tarde recibió una tímida pitada del Groupama Stadium tras un intento de disparo lejano desde una posición poco favorable. Una noche gris para el brasileño, que, pese a todo, recibió el trofeo al jugador del mes de la Ligue 1.

Su reciente bajón de forma empañó la técnica y artillería que enamoró a la hinchada lionesa y suscitó un aumento de las críticas, excesivas según Fonseca: "Cuando Endrick marca un gol, las críticas son muy positivas, diciendo que jugó muy bien. Cuando no marca, las críticas a Endrick son muy duras, en mi opinión. Todos necesitamos ser equilibrados, y yo también lo intento", expresó el viernes.

"No leo la prensa, pero llegué aquí y mi cuerpo técnico y yo hablamos del partido. Endrick recibió una calificación de dos contra el Lens (en 'L'Équipe'). Dos es muy injusto", declaró furioso. "¡En mi opinión, es muy injusto! Se espera mucho de Endrick. La gente piensa que Endrick llega y que es la solución para todo en el equipo", denunció.