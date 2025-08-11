El Crystal Palace no se salva y desciende a la Conference League

La batalla legal del Crystal Palace para volver a ser admitido en la Europa League ha terminado en derrota. Después de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión del Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB), el club inglés no logra esquivar el descenso a Conference League en beneficio del Nottingham Forest, que ocupará su plaza de Europa League esta temporada.

El Palace ha sido la última víctima de los efectos colaterales de las multipropiedades en el mundo del fútbol. El equipo británico es uno de los clubes que tiene como dueño a John Textor, un magnate estadounidense también propietario de Botafogo, Molenbeek y Olympique de Lyon bajo la empresa Eagle Football Holdings. Precisamente el equipo francés es el causante indirecto de todo el problema; al clasificar ambos a Europa League, un mismo propietario no puede poseer un porcentaje de las acciones de ambos clubes dentro de la misma competición, siendo las águilas los perjudicados en este problema judicial.

Un descenso... ¿evitable?

La UEFA, a través del Organismo de Control Financiero de Clubes de la UEFA (CFCB), impuso el castigo al Palace de descender a Conference League. Las águilas, que se habían ganado la participación en la próxima Europa League tras ganar la FA Cup la temporada pasada, se quedaban sin disputar la segunda máxima competición europea debido a la normativa respecto a las multipropiedades en el mundo del fútbol en un caso que el club británico, como no podía ser de otra manera, apeló.

El Crystal Palace ganó la Community Shield en la tanda de penaltis / AP

El Palace argumentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que su principal accionista, John Textor, vendió su participación en el club el mes pasado, haciendo que no tuviese influencia alguna en la toma de decisiones del equipo inglés. Sin embargo, el panel del TAS consideró que, en sentido estricto, el Palace no había establecido acuerdos antes de la fecha límite del 1 de marzo, la fecha límite marcada para que los clubes puedan cumplir las normativas respecto a las multipropiedades en el mundo del fútbol.

Desestimada la apelación al TAS respecto a su descenso a la Conference League, el gran beneficiado del lío judicial ha sido el Nottingham Forest, que consigue la plaza del Palace en la Europa League y disputará la segunda máxima competición europea la próxima temporada. El club inglés buscará agotar todas las vías legales para cumplir con lo ganado dentro del terreno de juego, aunque este último golpe por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo hace que las opciones del Palace de disputar la próxima Europa League sean prácticamente inexistentes. Después de tocar la gloria este domingo venciendo la Community Shield ante el Liverpool, el club inglés vive la cara más amarga del deporte este lunes.

Comunicado Oficial del TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado una apelación del Crystal Palace FC (CPFC) contra la UEFA, el Nottingham Forest FC y el Olympique Lyonnais (OL) en relación con una decisión de la UEFA de excluir al CPFC de la UEFA Europa League 2025/2026 debido a una infracción de la normativa de propiedad múltiple de clubes de la UEFA. Como resultado, el CPFC será admitido para competir en la UEFA Conference League 2025/2026.

La apelación buscaba anular la decisión del Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA del 11 de julio de 2025, que consideró que CPFC y OL no cumplían con la normativa de propiedad múltiple de clubes. Además de la anulación de la decisión, el CPFC solicitó ser readmitido en la UEFA Europa League junto con Nottingham Forest o la admisión del OL, lo cual fue rechazado.

La audiencia presencial tuvo lugar en la sede del TAS en Lausana, Suiza, el 8 de agosto de 2025. El Panel del TAS estuvo compuesto por el Prof. Luigi Fumagalli como presidente (Italia), el Sr. Manfred P. Nan (Países Bajos) y el Sr. Olivier Carrard (Suiza).

Tras examinar las pruebas, el Panel concluyó que John Textor, fundador de Eagle Football Holdings, poseía acciones en CPFC y OL y era miembro del consejo con influencia decisiva en ambos clubes en la fecha de evaluación de la UEFA. El Panel también rechazó el argumento del CPFC de que recibieron un trato injusto en comparación con Nottingham Forest y OL. El Panel consideró que las regulaciones de la UEFA son claras y no ofrecen flexibilidad para los clubes que no cumplen en la fecha de evaluación, como alegaba el CPFC.

Este fue un procedimiento acelerado, con una decisión operativa emitida dos semanas y media después de la apelación, presentada el 21 de julio de 2025. A menos que las partes soliciten confidencialidad, una sentencia completa (con fundamentos) estará disponible en el sitio web del TAS en su debido momento.