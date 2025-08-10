En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Crystal Palace - Liverpool, en directo: Community Shield 2025, hoy en vivo
Sigue el partido entre el Crystal Palace y el Liverpool online y en directo
Horario y dónde ver la Community Shield 2025 entre Crystal Palace y Liverpool gratis
Crystal Palace y el Liverpool se miden este domingo en la Community Shield 2025 por el primer título de la temporada.
Sigue aquí en SPORT todos los detalles de este partido.
¡Empieza el partido!
Ya rueda el balón en Wembley. Crystal Palace y Liverpool luchan por el primer título de la temporada. ¡Vamos!
Todo preparado
Ya saltan los jugadores al terreno de juego. Ambiente espectacular en Wembley para el duelo entre Crystal Palace y el Liverpool.
Inversión de 200 millones
El Liverpool ha realizado hasta el momento una inversión de 196 millones de euros en los fichajes de Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong. Y todavía se esperan más movimientos tras el fracaso en el fichaje de Isak. ¿Será suficiente para reinar de nuevo en Inglaterra?
El Palace, a dar la sorpresa
También hay once del Crystal Palace: Henderson, Muñoz, Richards, Lacroix, Guéhi, Mitchell, Wharton, Kamada, Eze, Sarr y Mateta.
Ya hay once del Liverpool
¡Ya hay once del Liverpool! Arne Slot apuesta de inicio por las nuevos fichajes con Wirtz, Frimpong, Kerkez y Hugo Ekitike.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Crystal Palace y Liverpool se miden en poco más de veinte minutos en la Community Shield 2025 en la lucha por el primer título de la temporada. Muchas ganas de poder disfrutar de nuevo del fútbol después de un largo tiempo sin competición oficial.
¡Sigue este auténtico partidazo aquí con nosotros!
