La cruda realidad de Noah Darvich: "No es un camino de rosas"

Noah Darvich abandonó el FC Barcelona tras un decepcionante paso por el filial azulgrana. Después de dos temporadas de azulgrana, donde se esperaba mucho más de un jugador con una enorme proyección, el centrocampista alemán hizo las maletas este verano para regresar a su país, en esta ocasión para jugar en el Stuttgart.

El conjunto germano desembolsó medio millón de euros por hacerse con los servicios del joven futbolista, que firmó con su nuevo club hasta junio de 2029. Eso sí, aunque no mostró el rendimiento esperado ni logró reflejar su enorme calidad en el campo, el Barça optó por no perderle la pista por completo, reservándose un porcentaje de una futura venta del centrocampista y un derecho de tanteo.

Decepción en el Barça

Con este traspaso por medio 'kilo', el club culer no logró recuperar por completo lo invertido, ya que en agosto de 2023 abonó 2,5 millones de euros al Friburgo por el joven talento alemán. En ese entonces, Darvich apenas debutaba en su primer año como juvenil, con 16 años, pero a finales de año encabezó a la selección alemana sub-17 hasta conquistar el Mundial de la categoría. La expectativa era alta, y como muestra de ello, se le estableció una cláusula astronómica de 1.000 millones de euros.

Darvich, fin de etapa / Agencias

Nada más lejos de la realidad. Cuando Hansi Flick asumió el mando del Barça junto a su asistente Marcus Sorg, que ya conocía a Darvich por su conocimiento de las categorías inferiores, muchos pensaron que el joven talento tenía todo de cara para dar el salto al primer equipo. Llegó a realizar la pretemporada y la gira con el primer equipo, sin embargo, fue todo un espejismo porque no estuvo a la altura de lo demandando en el equipo azulgrana.

Ya de vuelta a Alemania, la llegada de Darvich ilusionó al Stuttgart. Volvía al fútbol alemán un talento llamado a ser generacional y, en ese sentido, el director deportivo del equipo, Fabian Wohlgemuth, afirmó estar encantado por firmar a un "talento de primer nivel". Otra vez, el centrocampista generó muchas expectativas en su aterrizaje y, de nuevo, le está costando dar respuesta a todo el impacto que genera en su entorno.

Pese a la apuesta realizada por él, Darvich no está teniendo oportunidades con el primer equipo del Stuttgart. El que era uno de los fichajes del verano se ha convertido en una pieza clave para el filial, sin embargo, hasta ahora está siendo un fantasma en el primer equipo. Hasta la fecha, tan solo ha sido convocado una vez por el técnico Sebastian Hoeness, en la segunda jornada de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach.

Noah Darvich celebra su primer gol con el Stuttgart / INSTAGRAM

"Llegará lejos, eso seguro"

Darvich está siguiendo con su desarrollo futbolístico en el filial del Stuttgart, en la tercera división del fútbol alemán, lejos de los grandes focos del máximo nivel. A sus 19 años, todavía tiene prácticamente toda su carrera por delante, pero su presente está lejos de la élite por el momento. "Con Noah, estaba bastante claro que su camino se desarrollaría como lo ha hecho", explicó el entrenador del Stuttgart hace unas semanas.

"Y es totalmente cierto. Para él, es invaluable ganar tantos minutos en la tercera división. Solo puedo reiterarlo: no es un camino de rosas. Es una liga en la que primero hay que consolidarse y demostrar su valía. A menudo es el trampolín perfecto. Y así seguirá siendo para Noah, porque vemos mucho potencial en él", apuntó.

Noah Darvich protagonista con un gran gol en el Europeo sub'19 con Alemania / @EdonitFCB

Tras su fracaso en el FC Barcelona, Darvich se está labrando su futuro en la tercera división. Todavía sin disputar ni un solo minuto en la Bundesliga, en el Stuttgart aún creen en él como un jugador de mucha proyección. Primero se lo tiene que ganar con el filial, pero le espera el primer equipo del conjunto alemán. "Llegará lejos, eso seguro", sentenció Hoeness acerca de su situación.