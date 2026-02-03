La cruda realidad de la liga española: lo de Carlos Vicente asusta mucho

Una vez más, la Premier League ha arrasado en un mercado invernal que, en España, ha tenido cierto movimiento gracias a Mateu Alemany. La liga británica gastó 453,17 millones de euros en fichajes: casi el doble que la Serie A (243,59 millones de euros) y más del cuádruple que la Ligue 1 (105,1 millones de euros) y la Bundesliga (98,95 millones de euros).

Con LaLiga hay que hacer mención especial. En la competición española solo se ha gastado 75,5 millones de euros en traspasos. Solo Antoine Semenyo, que fichó por el Manchester City procedente del Bournemouth a cambio de 72 'kilos', iguala prácticamente el gasto total del torneo que preside Javier Tebas. Otro dato: el Crystal Palace, decimoquinto clasificado, ha gastado más (89,7 millones de euros) que toda LaLiga.

Gasto en fichajes en las diferentes ligas del mundo durante la ventana invernal / SPORT

El principal problema es que son unos datos poco sorprendentes, y que esconden un movimiento que dejó a los aficionados del fútbol español prácticamente congelados. A los del Alavés, destrozados. Su mejor jugador, Carlos Vicente, se marchaba al Birmingham City, duodécimo clasificado de la Championship (segunda división inglesa), por la irrisoria cantidad de 8 millones de euros en enero, en una temporada en la que el objetivo debe ser la permanencia. Un traspaso que reactivó el fuerte debate en redes sociales sobre la capacidad de LaLiga para competir en el mercado.

Del Alavés a segunda inglesa

El extremo aragonés era un jugador capital en Mendizorroza. Máximo goleador del equipo (10 goles; 5 en liga y 5 en Copa), además combina experiencia y plenitud física (26 años) para ser determinante durante muchos años. Y el Alavés no ha podido retenerlo ante los cantos de sirena de un equipo de media tabla de segunda inglesa, y por solo un millón de euros más que su valor de mercado (7 millones de euros, según Transfermarkt). Una completa pena para el torneo español y un grave problema para Coudet.

Carlos Vicente, durante su debut con el Birmingham / Carlos Vicente

Justo después de lograr una victoria vital ante el Betis en Mendizorroza (2-1), en la que, como podían esperar, Carlos Vicente rayó a un gran nivel, con gol incluido, el Alavés tendrá que ingeniárselas sin el español, que ya ha dejado muestras de su inmensa calidad en Inglaterra. Seis días después de ganar al cuadro de Pellegrini, fue clave con el Birmingham, firmando una gran asistencia para abrir la lata ante el Oxford United (0-2).

Noticias relacionadas

El traspaso de Carlos Vicente al Birmingham sería comparable, haciendo el ejercicio contrario, a que el Albacete (decimosegundo clasificado de LaLiga Hypermotion) hubiera fichado a futbolistas como Iliman Ndiaye (Everton), Bruno Guimarães (Newcastle) o Antoine Semenyo (Bournemouth, antes de fichar por el City), las estrellas de algunos equipos de media tabla de la Premier. Surrealista.