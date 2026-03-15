Cruce de acusaciones entre AFA y UEFA: "Argentina aceptó la idea sin objeciones"

La Finalissima que debía enfrentar a Selección de España y a Selección de Argentina ha quedado finalmente cancelada tras varios días de tensión institucional y negociaciones fallidas entre federaciones y organismos internacionales.

El partido, que debía medir a los campeones de la UEFA Euro 2024 y la Copa América 2024, se ha convertido en el centro de una disputa marcada por la elección de la sede, los problemas de seguridad derivados del contexto geopolítico y la falta de consenso sobre una fecha alternativa.

La UEFA anunció la cancelación mediante un comunicado oficial en el que explicó que las circunstancias actuales impedían disputar el encuentro en la sede prevista y que, pese a los intentos por encontrar una solución, no se logró un acuerdo entre todas las partes implicadas debido al immobilismo de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino.

El mismo organismo quiso responder horas después en otro comunicajo conjunto con 'CONMEBOL', y aseguraron que "reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid".

"Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible", dice la AFA en su comunicado.

Además, el organismo regulador del deporte del balompié en Argentina afirma que la solución de la UEFA no era satisfactoria "para todas las partes". "En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL", dice.

Contrariamente a lo que comunicó la UEFA este domingo por la mañana, la AFA asegura que "Argentino aceptó sin objeciones" el sábado 14 de marzo la idea de jugar el partido en Italia, una sede neutral, el día 27, pero sugiriendo un cambio de día al 31 de marzo.

"Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima", manifiesta el comunicado.

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"La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible", añade.