El PSG de Luis Enrique afianza el liderato con un gran Mbappé

El PSG de Luis Enrique sigue carburando de la mano de Mbappé. El francés celebró su reciente 25º aniversario con un gol antológico y un doblete que sirvió para darle los tres puntos al líder de la Ligue 1 ante un Metz que en ningún momento supuso una amenaza real.

La frustración invadió a los locales durante toda la primera parte. Ni el ofensivo sistema con el que salió Luis Enrique le proporcionó al PSG las ocasiones esperadas. Un once con solo tres centrales y Kangin Lee, Barcola o Kolo Muani proporcionando la amplitud. Mbappé quedó como jugador de referencia en el centro, la posición que tanta polémica ha generado en Francia en las últimas semanas.

Precisamente Kylian fue el jugador que más peligro llevó a la portería del Metz, fallando incluso alguna ocasión dentro del área que el francés no suele perdonar. No estaba siendo el día de un PSG que monopolizaba la pelota al descanso (80% de posesión) pero que no llevaba peligro real de gol (solo un disparo a puerta).

Mbappé aparece a lo grande

Con el mismo guión en el inicio de la segunda parte, el PSG se mostró más incisivo y encontró el premio en una incorporación al área de Vitinha, que aprovechó un gran centro de Kangin Lee para abrir la lata y provocar que el Parque de los Príncipes respirará aliviado.

Faltaba por entrar en escena la estrella del equipo parisino, un Kylian Mbappé que seguía intentando jugadas individuales y remates desde todas las posiciones posibles, pero cuya frustración no paraba de aumentar con el transcurrir de los minutos.

Pero los cracks tienen momentos de lucidez únicos y fue en el minuto 60 cuando un remate espectacular de 'folha seca' del delantero se coló en la portería de Oukidja. Mbappé sonreía al fin y culminaba su gran segundo tiempo con un doblete en la recta final, aprovechando un regalo del Metz, que había logrado recortar distancias, pero que no intimidaba a los de Luis Enrique.

El colofón final para los Mbappé llegó con el debut del hermano menor, Ethan, con tan solo 16 años, el mismo día que su hermano cumplía 25, todo ello mientras las aguas se calman en el Parque de los Príncipes. El proyecto de Luis Enrique parece consolidarse con Mbappé como gran estrella.