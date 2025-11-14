Croacia se apunta al Mundial y Alemania se lo jugará a vida o muerte

Ya son treinta. La selección croata completó la tercera decena de selecciones clasificadas para el próximo mundial de fútbol. La selección de Dalic consiguió doblegar a la sorpresiva Islas Feroe que llegó a adelantarse en el marcador.

Pese a ello, los goles de Gvardiol, Musa y Vlasic acabaron por imponer la lógica y sellar así el billete para su séptimo mundial, cuarto consecutivo.

A la selección croata le espera acompañar Alemania, que pese a ganar ante Luxemburgo se lo jugará a todo o nada en la última fecha ante Eslovaquia, que superó 'in extremis' a Irlanda del Norte. Un empate le vale a los alemanes para estar en la cita mundialista.

No fue fácil el triunfo de los de Nagelsmann ante una Luxemburgo que se resistió hasta la segunda mitad, cuando un doblete de Woltemade acabó derribando la resistencia local.

Este próximo lunes (20:45 horas) en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania y Eslovaquia se jugarán cara a cara el billete directo al Mundial. La otra, deberá resignarse con la plaza para la seguir luchando en la repesca.

FINLANDIA PIERDE LAS OPCIONES

En los otros partidos de la jornada, Finlandia perdió todas las opciones de luchar por la repesca después de caer contra todo pronóstico en casa ante Malta (0-1) que con un gol de Grech sumó el primer triunfo en la fase.

Por su parte, Montenegro cumplió ante Gibraltar en un partido sin importancia ninguna en cuanto a la clasificación del grupo (1-2).