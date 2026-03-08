Críticas a Fabrizio Romano por publicitar una organización humanitaria saudí: "Está dañando su credibilidad"

Si hablamos del mercado de fichajes, el nombre que irremediablemente nos viene a la cabeza es el de Fabrizio Romano. El periodista italiano se ha convertido, a través de sus redes sociales y distintas plataformas digitales, en una referencia para aficionados y medios, popularizando incluso expresiones como su conocido “Here we go” para confirmar operaciones prácticamente cerradas.

Estos últimos días, sin embargo, cientos de compañeros de profesión pusieron en duda su rigor y credibilidad periodística tras publicar un vídeo en sus redes en el que elogiaba la labor humanitaria del Centro de Ayuda y Socorro Humanitario Rey Salmán de Arabia Saudita. El contenido incluía el 'hashtag' #Ad, un indicador de que se trataba de una publicidad pagada.

La polémica fue a más después de una investigación del periodista británico Nick Harris, quien examinó el modelo de negocio de Fabrizio Romano en redes sociales. "Un hombre de unos 30 años, tras más de una década de luchar por convertirse en una figura influyente en el mundo de los traspasos de fútbol, se ha vuelto tan popular que puede cobrar enormes sumas para encubrir regímenes despóticos que violan los derechos humanos", manifiesta.

"Notarán que su controvertido publirreportaje saudí venía con la etiqueta "#ad", lo que indicaba que le habían pagado por publicitar el contenido que distribuía en esa ocasión (propaganda prosaudí, en este caso). A menudo ha declarado que lo que hace es publicitario, ya sea para la aplicación 'Betway Scores' de la casa de apuestas Betway (hasta 10 veces este año ya), un socio de criptomonedas de la Juventus, y Pepsi , y FIFA (nótese el mensaje de "asociación paga" en ese TikTok), y así sucesivamente. La mayoría de las veces no declara que lo que tuitea o promociona ha sido pagado, y ahí radica un problema entre muchos. ¿Periodista? Más bien, charlatán", opina el periodista.

Otro de los periodistas que salió al paso de la controversia para expresar su punto de vista fue el mexicano David Faitelson, quien escribió lo siguiente: "Lo que le sucedió al famoso periodista-insider italiano Fabrizio Romano es una muy buena lección para quienes ejercemos este maravilloso oficio… Romano emitió el martes un video donde alababa la condición humanitaria del reino de Arabia Saudita. Evidentemente, un mensaje pagado. Hoy, ha dejado de ser periodista para ser un influencer… Más o menos lo mismo que le sucede a muchos colegas que emiten juicios con la camiseta de un equipo por debajo de la del supuesto periodista…".

Noticias relacionadas

Por su parte, 'L'Équipe' publicó que "intenta gestionar una mala publicidad que está dañando su credibilidad, hasta el punto de tener que recurrir a un abogado para gestionar la situación y proteger su reputación".