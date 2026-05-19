Cristiano vuelve a hacer historia: la lista de Portugal para el Mundial 2026

Una vez más, Cristiano Ronaldo no faltará a la cita con el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. A sus 41 años, el delantero portugués del Al Nassr participará en su sexto campeonato del mundo y volverá a liderar el ataque de la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez. Tras disputar las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, el astro luso afrontará este verano el que, salvo sorpresa, será el último Mundial de su carrera.

De esta manera, el atacante nacido en Madeira agrandará aún más su leyenda al convertirse en el primer futbolista de la historia en ser convocado para seis Copas del Mundo, un registro que únicamente podría igualar Lionel Messi si Lionel Scaloni finalmente lo incluye en la lista de Argentina, un escenario que, a día de hoy, parece más que probable.

Cristiano Ronaldo ya ha alcanzado los 143 goles con Portugal en 226 partidos internacionales, unos registros que lo consolidan como el máximo goleador de selecciones de todos los tiempos. El delantero luso buscará ampliar esas cifras en el Mundial de este verano. En sus anteriores participaciones mundialistas, el exjugador del Real Madrid y la Juventus ha firmado ocho tantos, un balance que también intentará mejorar en la que apunta a ser la última Copa del Mundo de su carrera.

Sin lugar a dudas, la selección de Portugal parte como una de las grandes favoritas para conquistar el título. Más allá de Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez dispone de una plantilla repleta de talento y experiencia, con futbolistas de primer nivel como Rúben Dias, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Joao Neves, Bruno Fernandes, Trincao, Rafael Leao o Joao Félix, entre muchas otras figuras.

La lista de Portugal

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo

Centrocampistas: Rúben Neves, Samu Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

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Atacantes: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo